L'amica geniale ritornerà nuovamente su Rai1 con la quarta e ultima puntata il 2 marzo 2020, in onda come sempre in prima serata a partire dalle ore 21:20 circa. Le anticipazioni di questi nuovi e ultimi episodi rivelano svariati colpi di scena, in particolar modo per il ruolo interpretato da Margherita Mazzucco. Scendendo nei dettagli, Elena Greco ritornerà nel rione dove troverà moltissimi cambiamenti. Lila Cerullo (Gaia Girace), dopo la aver chiuso la sua relazione clandestina con Nino Sarratore (Francesco Serpico), dedicherà il suo tempo solo ed esclusivamente al suo bambino.

L'amica geniale anticipazioni puntata del 2 marzo : Elena ritorna nel rione, Lila si occupa di suo figlio

I colpi di scena non mancheranno neanche nel corso della quarta e ultima puntata de L'amica geniale che verrà mandata in onda lunedì 2 marzo in prime time su Rai1. Le trame ufficiali sul settimo episodio, intitolato "Il ritorno", rivelano che a Napoli ritornerà Elena, la quale dopo aver vissuto alcuni anni a Pisa apparirà profondamente cambiata. Infatti la lontananza dalla sua città natale l'ha resa una giovane donna acculturata e molto disinvolta.

Nel frattempo, per le feste della Santa Pasqua, la Greco noterà che nel rione ci sarà un'atmosfera diversa da come l'aveva lasciata. In questa occasione, si accorgerà che anche Lila non sarà più la stessa di un tempo: la Cerullo, stanca e delusa, sceglierà di dedicarsi completamente a suo figlio.

Ultima puntata de L'amica geniale, gli spoiler: Lila consegna il suo diario a Elena

Gli spoiler dell'ottavo e ultimo episodio finale della seconda stagione de L'amica geniale, intitolato la "La fata blu", rivelano che Lila sarà completamente angosciata dalla paura che suo marito Stefano Carracci (Giovanni Amura) possa venire in possesso dei suoi diari segreti, ragion per cui deciderà di consegnarli nelle mani di Elena.

Quest'ultima a questo punto non riuscirà a resistere alla tentazione di sapere cosa c'è scritto all'interno: qui la Greco finalmente avrà modo di capire le molte scelte che ha preso la Cerullo nel corso degli anni. Successivamente, travolta totalmente dai suoi ricordi, Elena deciderà di cominciare a scrivere il suo primo romanzo. Per finire, le anticipazioni de L'amica geniale annunciano che Elena finalmente incontrerà Pietro Airota, un giovane ragazzo molto raffinato figlio di un professore universitario di grande apprezzamento.

Dove rivedere gli episodi de L'amica geniale in replica streaming

Nell'attesa di vedere il grande finale della seconda stagione, ricordiamo ai tanti telespettatori che è possibile recuperare tutti gli episodi della Serie TV, tratta dal libro di Elena Ferrante, in streaming online sul sito ufficiale di RaiPlay, del quale si può anche scaricare l'applicazione totalmente gratuita per tablet e cellulari, per gustare comodamente dai dispositivi mobili in qualsiasi momento della giornata.