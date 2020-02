Un posto al sole, la soap più longeva della tv italiana, è pronta per una nuova ed emozionante settimana. I personaggi di Palazzo Palladini vivranno dei colpi di scena che sorprenderanno i numerosi telespettatori. Nella settimana che va dal 10 al 14 febbraio, Patrizio e Vittorio progetteranno di andare a vivere insieme, mentre Alberto subirà un'aggressione dopo aver litigato con Nunzia. Giulia subirà l'ennesima delusione, perché scoprirà che Marcello aveva solo intenzione di truffarla.

Anticipazioni Un Posto al Sole dal 10 al 14 febbraio: Vittorio e Patrizio vogliono convivere

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 10 al 14 febbraio raccontano che Giulia vivrà un periodo di profonda confusione. La Poggi sarà messa in guardia dai suoi figli e dagli amici per la situazione ambigua con Marcello, ma la donna non saprà a chi credere. Se da un lato, infatti, Giulia avrà dei dubbi nei confronti del suo amico virtuale, dall'altro non vorrà credere all'idea di essere stata raggirata. La Poggi deciderà di parlare con Marcello, e, confrontandosi con lui, capirà i suoi errori e chiuderà tutti i contatti con l'uomo.

Successivamente, Giulia si concentrerà sull'affetto dei suoi casi per superare la dolorosa delusione ricevuta dal suo amico che aveva solo intenzione di truffarla.

Intanto Vittorio comincerà a sentire il peso della convivenza con i suoi e si confronterà con il suo amico Patrizio. I due ragazzi arriveranno a progettare di andare a vivere insieme, ritagliandosi i propri spazi, ma desteranno la preoccupazione delle loro famiglie.

Raffaele chiederà aiuto a Renato, proponendogli di scambiare la sua cantina con quella di Guido.

Spoiler Un Posto al Sole, settimana 10-14 febbraio: Nicotera tornerà a Napoli

Le trame di Un posto al sole della settimana che va dal 10 al 14 febbraio rivelano che Alberto si troverà in difficoltà sul lavoro ai cantieri. Palladini non si arrenderà e deciderà di impegnarsi per cambiare la sua situazione e tornare ad avere il controllo.

Per poter risalire la china, Alberto si rivolgerà ad una sua vecchia conoscenza, ma questa mossa non verrà gradita da Clara. La madre della cameriera agirà in difesa della figlia scagliandosi contro l'imprenditore. Nunzia andrà su tutte le furie e cercherà di vendicarsi di Alberto, contattando un uomo misterioso del suo passato. Pochi giorni dopo, l'avvocato Paladini verrà brutalmente aggredito. Nel frattempo, Nicotera sarà di ritorno a Napoli per un delicato incarico: il magistrato indagherà su un pericoloso clan della camorra.

Un posto al sole, la soap partenopea ambientata nel quartiere di Posillipo, va in onda tutte le sere, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20:45 su Rai 3.