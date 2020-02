Prosegue l'appuntamento con le notizie su Un posto al sole, la TV Soap che dal 1996 conquista l'attenzione dei telespettatori italiani. Gli spoiler delle puntate in onda da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio 2020 su Rai 3 rivelano che Nunzia avrà intenzione di vendicarsi di Cipriani e di Alberto Palladini. Infatti, quest'ultimo subirà una brutta aggressione. Samuel risolverà un problema che si verificherà al Caffè Vulcano.

Un posto al sole, puntate 10-14 febbraio: Giulia ha una discussione con Marcello

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate in onda dal 10 al 14 febbraio su Rai 3 rivelano ch,e dopo aver avuto una dura discussione telefonica con Marcello, Giulia dovrà scegliere a chi credere, ragion per cui apparirà dubbiosa e turbata. Intanto Arianna cercherà di mettersi in contatto con Andrea per fargli sapere della nuova convocazione del Tribunale dei minori, ma avrà molta difficoltà a rintracciare suo marito.

Alberto sarà sempre più in ansia per il suo posto all’interno dei Cantieri, tant'è che contatterà una sua vecchia conoscenza. Clara, invece, riceverà una notizia che potrebbe sconvolgerle la vita. In seguito all'ultima brutta delusione d'amore, la mamma di Angela deciderà di cercare conforto nell’affetto dei suoi cari.

Nunzia si vendica di Alberto e Cipriani

Stanco della mancanza di spazi, Vittorio cercherà l'alleanza di Patrizio: i due progetteranno di andare ad abitare insieme.

Infuriata con Cipriani e Alberto, colpevoli di aver fatto stare male di nuovo Clara, Nunzia metterà in atto una vendetta rivolgendosi a un uomo del suo passato. Rientrato a Napoli per impedire l’ascesa di un clan camorristico, Eugenio indagherà su un boss molto pericoloso. Nel frattempo Raffaele, turbato al pensiero che suo figlio e il giovane Del Bue vadano ad abitare da soli, cercherà in tutti i modi di convincere Renato a scambiare la sua cantina con quella di Guido.

Ai Cantieri si discuterà del prossimo candidato per il l'incarico di amministratore delegato, a questo punto Marina avrà un'idea che potrebbe mettere tutti d'accordo.

Samuel risolve un problema al Vulcano, Alberto viene aggredito

Le trame di Un posto al sole in onda fino al 14 febbraio 2020 su Rai 3 rivelano che, in seguito all'aggressione violenta che ha subito, Palladini capirà di essersi cacciato in una vicenda più grande di lui, tanto da non vedere via d'uscita. Al Caffè Vulcano inizieranno i preparativi per San Valentino, ma un incidente rischierà di rovinare la serata. Infatti tra varie disavventure, i festeggiamenti per il 14 febbraio saranno in pericolo: Samuel farà tutto il possibile per risolvere l'imprevisto e alla fine la spunterà.

Fuori di sé per l'intervista che ha rilasciato Sebastiano, la Giordano proverà a mettersi in contatto con Fabrizio.