Lo scorso mercoledì, 18 marzo, era stata trasmessa su Canale 5 la nuova diretta del Grande Fratello Vip che ha decretato una doppia eliminazione a sorpresa. In puntata, Alfonso Signorini aveva comunicato il risultato della sfida aperta alla sedicesima diretta tra Fabio Testi, Adriana Volpe e Antonella Elia. E ad uscire dalla casa più spiata d'Italia era stato Fabio Testi. Oltre a quest'ultimo è stata, inoltre, eliminata dal gioco Valeria Marini, il che è stato stabilito dal televoto lampo indetto tra lei, Licia Nunez, Sossio Aruta e Teresanna Pugliese.

E, nelle ultime ore, il gioco del reality è tornato al centro dell'attenzione mediatica, perché segnato da un'altra uscita avvenuta inaspettatamente. Si tratta dell'abbandono di una delle protagoniste indiscusse della quarta edizione consecutiva dello spin-off del Grande fratello dedicato alle celebrità. Parliamo di Adriana Volpe.

Adriana Volpe comunica ai coinquilini la sua scelta

Nel corso del daytime settimanale del gioco del Grande Fratello Vip, l'ex conduttrice de 'I fatti vostri' ha voluto comunicare ai suoi compagni d'avventura, in giardino, di aver maturato la sofferta decisione di lasciare in anticipo il gioco della casa.

E, confidando ai coinquilini la decisione di lasciare il format, non è riuscita a trattenere le lacrime: "Volevo ringraziare ognuno di voi, perché in questo viaggio mi avete dato tantissimo. Ho fatto di tutto per rimanere qua e per credere al messaggio 'Andrà tutto bene'. Vi volevo salutare uno a uno. Devo veramente uscire, per il ruolo di mamma, di moglie… Ho delle cose da risolvere veramente importanti.

Siate forti e dite una preghiera per me".

Parlando visibilmente provata al resto del gruppo, la Volpe ha preferito mantenere il massimo riserbo sui dettagli concernenti i motivi della sua scelta di uscire anticipatamente dal Gf Vip, seppur lasciando intendere di sentire il peso di alcuni problemi familiari. La comunicazione della Volpe, giunta come un fulmine a ciel sereno nel giardino della casa, ha provocato le reazioni più disparate dei gieffini.

In particolare, dalle immagini dell'addio di Adriana al reality Mediaset immortalate in alcuni video diventati virali in rete, emergono il pianto liberatorio a cui si è lasciata andare Paola Di Benedetto e la reazione avuta da Antonio Zequila, che aveva spesso e volentieri litigato con la Volpe, accusandola di nascondere di avere avuto una frequentazione insieme in passato. "Dai, non me lo fare, mi fai questo? Abbiamo appena fatto pace", ha così sdrammatizzato l'attore campano, rivolgendo un ultimo saluto all'ormai ex concorrente del Gf vip.

Alfonso Signorini rompe il silenzio sull'uscita di Adrian Volpe dal gioco del Gf vip

In una videodiretta, condivisa dal conduttore del Gf Vip 4, Alfonso Signorini, sul profilo Instagram di 'Chi Magazine', è emerso che la Volpe ha lasciato il Gf Vip per via dell'aggravamento delle condizioni di Salute di qualche familiare, accusato in piena emergenza Coronavirus. "Adriana Volpe è uscita dalla casa pochi minuti fa - ha dichiarato Signorini, rivolgendosi agli utenti su Instagram - perché ha dei seri problemi familiari, problemi di salute che riguardano i suoi cari. Quando parliamo di problemi di salute, sappiamo che si parla di una sola malattia purtroppo (Signorini allude al virus che sta mettendo in ginocchio l'Italia, ndr)".