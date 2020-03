Doc nelle tue mani, la nuova fiction di Rai 1 che vede come protagonista l'attore Luca Argentero, andrà in onda giovedì 26 marzo 2020 alle ore 21:20 circa con la prima puntata, la quale si preannuncia ricca di colpi di scena. Scendendo nei dettagli, gli spoiler rivelano che Andrea Fanti sarà vittima di un grave agguato, nel quale perderà gran parte dei suoi ricordi passati. A occuparsi di lui ci sarà Giulia e l'equipe, nonché suoi colleghi dell'ospedale in cui lavorava; la Serie TV è composta da ben 8 appuntamenti serali suddivisi in 16 episodi serali.

Gli spoiler prima puntata di Doc nelle tue mani: Andrea ferito alla testa perde i ricordi

Le Anticipazioni Tv della prima puntata di Doc nelle tue mani, in onda giovedì 26 marzo su Rai 1, rivelano che la vita del professor Andrea, nonché primario di medicina interna, verrà sconvolta nel momento in cui il papà di un paziente deceduto lo ferirà gravemente alla testa con un'arma da fuoco. Fortunatamente Fanti riuscirà miracolosamente a salvarsi, anche se al suo risveglio non avrà più tutti i ricordi dei suoi ultimi dodici anni di vita.

Infatti, al suo risveglio, l'uomo farà molto sforzo a riconoscere i suoi familiari e i colleghi del reparto. Successivamente Andrea verrà ricoverato nel padiglione di medicina interna, con la speranza che questa collocazione gli possa permettere di recuperare quei ricordi che la sua mente ha rimosso, visto e considerato che è il luogo dove proprio lui svolgeva il suo lavoro con i pazienti. Nel frattempo Giulia seguirà passo per passo la sua riabilitazione, ma si ritroverà ad aver fare i conti con un uomo del tutto cambiato.

A questo punto la donna e il resto dell’equipe si accorgeranno che il primario intrattabile e freddo di un tempo non c’è più; al suo posto ora c'è un uomo comprensivo prudente. Per chi non potesse seguire la prima puntata della fiction in diretta televisiva può sempre rivederla in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay.

Dove rivedere la puntata di Doc nelle tue mani del 26 marzo in streaming online

Nei dettagli, infatti, coloro che non potranno seguire la prima puntata di Doc nelle tue mani in prime time su Rai 1, potrà rivederla in replica streaming collegandosi sul sito web RaiPlay e accedendo alla sezione dedicata appositamente alla fiction. Con questo metodo infatti, sarà possibile recuperare l'appuntamento perso con la serie televisiva ma anche tutti gli altri episodi che verranno trasmessi fino ad aprile. Inoltre, scaricando l'applicazione totalmente gratuita di RaiPlay sul proprio cellulare oppure dal tablet, è possibile rivedere i vari episodi anche in streaming comodamente dal dispositivo mobile in qualsiasi momento della giornata lo vogliate.

E poi ancora segnaliamo che la puntata sarà ritrasmessa in settima su Rai premium con la replica televisiva.