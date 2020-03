Maria De Filippi, soltanto una settimana fa, aveva avuto uno scontro acceso con Valentin, uno dei ragazzi partecipanti all'ultima edizione di Amici. Le frasi della conduttrice erano state negative nei confronti del ballerino, a causa del suo atteggiamento presuntuoso e non rispettoso nei confronti degli insegnanti e dei professionisti. Nella puntata di ieri sera, invece, Maria De Filippi si è commossa a causa dell'eliminazione di Jacopo, un cantante educato e rispettoso.

Le lacrime di Maria De Filippi per Jacopo

Jacopo ha perso la sfida contro Giulia Molino. La giuria ha preferito premiare la cantante. Maria De Filippi, nel momento in cui ha dovuto salutare Ottonello, non è riuscita a trattenere l'emozione per l'uscita del ragazzo dal serale di Amici. Il cantante ventunenne, oltre che per le doti vocali e il percorso all'interno della scuola e i miglioramenti che ha avuto rispetto all'inizio dell'anno, è sicuramente stato apprezzato dalla conduttrice, dai professori e dal pubblico a casa, anche per il suo comportamento.

Jacopo si è distinto grazie all'educazione e al rispetto che ha avuto per tutti, per i modi garbati e per i modi gentili. Maria De Filippi infatti, nel salutarlo, ha speso parole di stima nei suoi confronti non riuscendo a trattenere le lacrime:

“Dispiace non poterti abbracciare. Sei una persona perbene ed è una cosa rara”

Jacopo ha risposto commosso:

“Spero di rivedervi presto, mi avete insegnato tanto”.

Qui sotto il video con i saluti e i ringraziamenti.

L’eliminazione del cantante savonese ha commosso talmente tanto Maria, al punto che stava per chiudere la puntata senza consegnare il premio dello sponsor al cantante.

L'ultima puntata di Amici

L'ultima puntata di Amici è stata strutturata in quattro gironi. In ognuno di questi, i ragazzi hanno potuto prendere una maglia per accedere alla semifinale di venerdì prossimo.

I posti a disposizione erano cinque: quattro sono stati assegnati con i gironi, l’ultimo se lo sono giocato con uno scontro ad eliminazione. Nyv è stata la prima a prendere la maglia della semifinale, superando la cantante Gaia nella classifica. La seconda felpa se la sono giocata Nicolai e Javier, che si sono classificati al primo posto a pari merito. Alla fine a spuntarla è stato il ballerino Javier. Nicolai ha preso la felpa nel girone successivo, mentre l’ultima maglia disponibile è stata presa da Gaia, lasciando nella sfida finale Giulia e Jacopo. A dover abbandonare lo studio è stato Jacopo Ottonello che, dopo i ringraziamenti finali, non ha potuto abbracciare i suoi compagni di avventura e i professori, a causa delle restrizioni che ci sono attualmente nel nostro paese.