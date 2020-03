Ieri sera venerdì 20 marzo è andata in onda la quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Una serata particolare per via dell'emergenza che stiamo vivendo e che ha visto in giuria Alessia Marcuzzi. Loredana Bertè si trova infatti a Milano e dovendo seguire le restrizioni decise dal governo per contenere il contagio, non può raggiungere Roma. Nella puntata di ieri sera sono stati scelti i cinque semifinalisti che la settimana prossima si sfideranno per aggiudicarsi un posto in finale.

Ripercorriamo alcuni dei momenti salienti della diretta.

Amici: pace ritrovata tra Javier e Nicolai

La puntata di ieri sera rispetto alla scorsa è stata caratterizzata da toni più pacati. Gli animi si sono calmati e il clima è stato più disteso sia tra la giuria e gli insegnanti, sia tra gli allievi. Finalmente Maria De Filippi è riuscita dopo tanti tentativi a far fare pace ai due ballerini Javier e Nicolai. I due hanno messo da parte la rivalità riuscendo a dedicarsi ad una sana competizione. Javier dopo aver abbandonato la scorso puntata perché in disaccordo con il voto della giuria, ieri sera è apparso molto calmo e disponibile al dialogo.

Entrambi i ballerini sono riusciti ad aggiudicarsi un posto in semifinale. Scopriamo gli altri allievi che hanno conquistato la maglia della penultima puntata del serale.

Maria De Filippi si commuove, Jacopo eliminato

Il serale di Amici volge al termine. La settimana prossima andrà in onda la sesta puntata nonché la semifinale. Gli allievi che vi hanno avuto accesso sono cinque. Si sfideranno per la finale: le cantanti Giulia, Gaia e Nyv e i due ballerini di danza classica Javier e Nicolai.

La puntata di ieri è stata ricca di emozioni non solo per i ragazzi della scuola. Alcuni degli allievi hanno ricevuto in diretta una bellissima sorpresa e hanno avuto la possibilità di parlare con i rispettivi familiari. Giulia ha parlato con il padre, Gaia con tutta la famiglia, Nyv con la mamma e Jacopo con la fidanzata. Si è commossa anche Vanessa Incontrada dopo la coreografia di Javier che ha danzato sulle note della canzone "Portami a ballare." Emozioni anche per la conduttrice Maria De Filippi che si è molto commossa quando il cantante Jacopo non è riuscito ad aggiudicarsi uno dei cinque posti in semifinale ed è stato eliminato.

La donna non è riuscita a trattenere le lacrime che le scorrevano sul viso e ha detto che Jacopo è davvero un ragazzo per bene e questa al giorno d'oggi è davvero una cosa rara. Chi arriverà alla tanto desiderata puntata finale aggiudicandosi la vittoria di questa edizione di Amici? Non resta che attendere la nuova puntata in onda la settimana prossima per scoprirlo.