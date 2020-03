Nel corso della giornata di ieri, domenica 15 marzo, all'interno della casa del Grande Fratello Vip c'è stata una lite molto trash tra i due ex di Uomini e Donne, Sossio Aruta e Teresanna Pugliese. In particolare, la napoletana ha prima accusato l'ex calciatore di lasciare i peli in giro per la casa più spiata d'Italia, dopo essersi depilato e lo ha definito un cafone. In un primo momento, il compagno di Ursula Bennardo non ha detto nulla e si è limitato a ripulire il tutto, però, dopo le successive stoccate della Pugliese, 'il vaso è traboccato' come si suol dire.

Lo scontro è servito. Urla e offese nelle casa di Cinecittà, dove Sossio e Teresanna se ne sono dette di tutti i colori.

Sossio e Teresanna se ne dicono di tutti i colori

La lite è iniziata nel momento in cui la Pugliese e Antonio Zequila stavano pulendo le docce e scherzavano tra di loro, mentre gli altri erano a prendere il sole, invece di pulire. In particolare queste le parole dell'ex corteggiatrice di U&D: 'Qua prendono il sole e pensano di stare al Lido Mappatella'. A quel punto, Sossio si è sentito chiamato in causa e ha deciso di richiamarla dicendo che per lui era una giornata no e voleva essere lasciato in pace.

Dopo aver discusso a distanza, Teresanna ha iniziato a inveire contro il compagno di Ursula e gli ha urlato che ogni cosa si sente chiamato in causa. La donna ha aggiunto che uno che si depila in continuazione, deve stare a casa sua o in un villaggio turistico. In tutto questo, la Pugliese andava e veniva dal giardino ed era un furia.

Poi, Sossio ha deciso di alzarsi e Andrea Denver e Paolo Ciavarro hanno provato a mettersi in mezzo per calmare gli animi, ma non ci sono riusciti.

Infatti, l'ex calciatore ha replicato che Teresanna è una vera cafona, che non fa altro che offenderlo dal primo giorno in cui è arrivato nella casa di Cinecittà. Ovviamente, la donna ha risposto a tono ancora una volta e ha detto ad Aruta che per lei, raggiungere un livello basso, sarebbe discutere con lui.

Infine, Sossio ha affermato che Teresanna deve stare molto attenta quando parla, perché dire sempre lido Mappatella, significa che gli sta dando del cafone e della persona 'terra,terra', come si usa dire a Napoli.

Poi, Aruta ha concluso dicendo che la Pugliese, cafone lo dice a qualcun altro e non a lui.

Fabio Testi interviene a sedare la lite

Teresanna ha replicato che Sossio ha avuto questa reazione solo con lei e non con Zequila che è un uomo, però il compagno di Ursula le ha fatto notare che è stata lei per prima ad alzare la voce.

Infine, la Pugliese ha detto all'uomo che invece di sentirsi sempre chiamato in causa, gli basterebbe chiedere scusa, visto e considerato che si depila in ogni posto della casa. Ad un certo punto, Fabio Testi ha deciso di intervenire e ha ripreso Sossio che continuava a sfogarsi ed inveire contro la donna.

In particolare, l'attore veneto ha affermato che questa storia andava già avanti da un giorno intero ed è arrivato il momento di finirla e mettere un punto.