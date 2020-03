Brutta notizia per i numerosissimi fan di Uomini e donne che, dal prossimo 23 marzo, non potranno più seguire le vicende legate ai protagonisti del Trono Over e Classico. Il dating show di Maria De Filippi è infatti stato sospeso dai vertici di Mediaset a partire dalla prossima settimana, a causa dell'emergenza sanitaria che sta attanagliando il Paese e che impedisce, di fatto, nuove registrazioni. Per tale motivo, l'azienda di Cologno Monzese ha deciso di riprogrammare il pomeriggio di Canale 5, mandando in onda una serie di film e serie tv in sostituzione di Uomini e donne.

Uomini e donne sospeso dal 23 marzo

Milioni di fan di Uomini e donne dovranno fare i conti con la decisione di Mediaset di sospendere, a partire da lunedì 23 marzo, la programmazione del dating show di Maria De Filippi. Il tutto è stato deciso dai vertici dell'azienda, in ottemperanza al decreto governativo circa le restrizioni per contenere l'epidemia di coronavirus e che impediscono lo svolgimento delle nuove registrazioni. Mentre per il Trono Over l'ultima puntata è andata in onda lo scorso venerdì, per quanto riguarda il Trono Classico, sono ancora disponibili le puntate già registrate nelle scorse settimane e che i telespettatori potranno seguire su Canale 5 nel corso di questa settimana.

Al posto del dating show una serie di film

Da quanto si apprende dunque, anche Uomini e donne sarà costretto a subire uno stop che, a partire dal prossimo 23 marzo, verrà sostituito da una serie di film, che terranno compagnia al pubblico da casa sino al termine dell'emergenza sanitaria. Sino quando non sarà consentito di effettuare di nuovo le registrazioni infatti, sia il Trono Classico che quello Over, saranno sospesi.

In attesa di buone notizie, si viene a conoscenza del fatto che Mediaset, oltre ad aumentare l'offerta riguardante i programmi di approfondimento, ha deciso di proporre nella fascia tradizionalmente dedicata al dating show di Maria De Filippi, una serie di film e serie tv tratti dai romanzi di Inga Lindstrom, Rosamunde Pilcher e tanti altri. Il tutto in attesa che la situazione migliori e che si esca dall'emergenza sanitaria.

Si ricorda che sino al 23 marzo, le puntate di Uomini e donne andranno in onda su Canale 5 a partire dalle 14:45, mentre per quanto riguarda l'altro programma della De Filippi 'Amici', al momento rimane confermato per venerdì 20 marzo. Il talent infatti, può ancora andare in onda, dato che rispetta le limitazioni imposte dal governo e che vede una rivisitazione dei quadri di Giuliano Peparini per quanto riguarda le esibizioni di ballo.