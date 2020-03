Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 16 a sabato 21 marzo, ci saranno tantissime novità e numerosi colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Fernando Mesia sarà ancora vivo e vorrà vendicarsi a tutti i costi di Maria Castaneda. Proprio per questo motivo, il figlio di Olmo porterà via dal collegio i piccoli Esperanza e Beltran.

Lola e Prudencio si sposano, ma il clima a Puente Viejo sarà più teso che mai

Il sindaco Carmelo Leal, Severo Santacruz, Meliton e Mauricio Godoy seguiranno le mappe del defunto Conrado e si avventureranno nel bosco, per cercare le sorgenti d'acqua pulite. Poi, improvvisamente, i quattro uomini verranno sorpresi da un'imboscata, in cui ci sarà un cecchino che gli sparerà diversi colpi di fucile e per questo, cercheranno di mettersi in salvo.

Nel frattempo, a Puente Viejo, Lola e Prudencio Ortega saranno ad un passo dal coronare il loro sogno d'amore.

Fervono sempre di più i preparativi per il matrimonio della giovane coppia e nonostante il momento davvero difficile del paesino gli abitanti di Puente Viejo si riuniranno per festeggiare l'evento.

Fernando rapirà i figli di Maria

Come già anticipato, i quattro uomini nel bosco verranno presi di mira da un cecchino misterioso. Ad un certo punto Meliton deciderà di staccarsi dal gruppo e continuare le ricerche da solo.

Poco dopo, ci sarà un altro tremendo lutto che attanaglierà tutti gli abitanti del paesino spagnolo.

Ma non è tutto, perché nel frattempo il sottosegretario Garcia Morales dovrà fare i conti con Carmelo. Alla fine l'uomo sarà incalzato da quest'ultimo e finirà per fare una confessione che lascerà tutti di stucco. L' Ortega sarà invece reduce dal matrimonio della sua amata, ma non potrà goderselo perché Pablo Armero gli chiederà di andare a riscuotere un prestito.

Nel frattempo, il sindaco di Puente Viejo insieme al suo amico Severo e al marito della Montenegro apprenderanno che Fernando Mesia e Garcia Morales si conoscevano ancora prima del suo arrivo nel paesino iberico. E non solo, perché si faranno sempre più concreti i sospetti che il figlio di Olmo sia ancora vivo. Poco dopo, questi dubbi si tramuteranno in certezze, in quanto si verrà a sapere che l'uomo ha portato via dal collegio i figli di Maria, Esperanza e Beltran.

Non ci resta che attendere la messa in onda degli episodi della prossima settimana per scoprire ulteriori novità sulle vicende che attanaglieranno Puente Viejo.

Chi non avesse avuto la possibilità di vedere tutti gli episodi in diretta televisiva potrà recuperarli mediante la piattaforma gratuita di Mediaset Play.