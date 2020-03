Momento di sconforto per Andrea Denver, uno dei concorrenti più apprezzati di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. In particolare, il modello ha espresso la volontà di abbandonare il Reality Show in seguito ad un aggiornamento sul Coronavirus da parte del conduttore Alfonso Signorini. Un sfogo, di cui è stato testimone Paolo Ciavarro, che ha provato ad incoraggiarlo a reagire.

Andrea vorrebbe lasciare il Gf Vip

Andrea Denver non sta attraversando un momento facile all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

I 78 giorni di reclusione all'interno del reality show hanno provato il fisico dell'affascinante modello. Inoltre, l'aggiornamento sull'emergenza sanitaria, legata al Coronavirus, da parte di Alfonso Signorini ha peggiorato ulteriormente il suo umore. In particolar modo, Denver è apparso molto scosso dalla decisione di Adriana Volpe. La conduttrice, infatti, ha deciso di abbandonare la casa del Gf Vip in seguito alla morte del suocero Ernesto Parli, ricoverato da tempo in un ospedale svizzero.

Ieri, il ragazzo ha pensato di anticipare la sua uscita dal reality show dopo aver ascoltato gli ultimi aggiornamenti sul virus, che sta mettendo in ginocchio lo Stato italiano, dichiarando queste parole: "A volte mi viene proprio voglia di uscire con tutte queste brutte notizie che ci arrivano ogni giorno…".

Sfogo, che è stato ascoltato da Paolo Ciavarro, il quale ha tentato di far ragionare il suo compagno d'avventura.

Paolo Ciavarro rincuora Denver al Grande Fratello Vip

Andrea ha mostrato segni di cedimento dopo la partenza di Adriana Volpe per un grave lutto in famiglia. Il modello, residente da tempo in America, ha esternato la sua volontà di chiudere prima la sua esperienza all'interno del Grande Fratello Vip.

Ma ecco, che Paolo Ciavarro, anche lui piuttosto provato dalla situazione, ha cercato di far riflettere l'amico, visto che mancano pochi giorni alla finale del Gf Vip, prevista per mercoledì 8 aprile. Il figlio di Eleonora Giorgi, infatti, ha dichiarato queste testuali parole: "Anche io la penso come te", precisando però che sono arrivati quasi alla fine del percorso, tanto da convincerlo a resistere.

A dare coraggio ai due concorrenti, ci ha pensato il veterano Patrick Ray Pugliese, che fingendo di non provare timore per quello che sta accadendo in Italia, ha convinto i suoi amici a non lasciarsi andare a pensieri negativi, tanto da augurarli di arrivare in finale con lui. Denver riuscirà ad arrivare alla puntata conclusiva di questa quarta edizione del reality show? In attesa di saperlo, si ricorda che la nuova diretta è prevista per mercoledì 25 marzo su Canale 5.