Il Paradiso delle Signore 4 continua con l'appuntamento pomeridiano su Rai 1. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 25 marzo, Luciano rassicurerà Federico sull'aiuto che il ragazzo sta dando a Umberto. Intanto, Roberta e Marcello avranno un momento di intimità in cui il ragazzo confiderà alla Venere i suoi veri sentimenti nel periodo di lontananza. Achille Ravasi continuerà ad insistere per accelerare le nozze con Adelaide, mentre Silvia affronterà Clelia. Umberto Guarnieri si mostrerà del tutto distaccato da sua cognata e questo farà soffrire la donna.

Infine, per Federico ci sarà un'altra possibilità per tornare a camminare.

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, mercoledì 25 marzo Silvia affronterà Clelia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di mercoledì 25 marzo, raccontano che Luciano Cattaneo, una volta appresa la verità sul lavoro del figlio, rassicurerà Federico. Il ragioniere appoggerà l'aiuto che il ragazzo sta dando a Umberto per il discorso che dovrà tenere a Roma, dicendosi non dispiaciuto. Per Marcello e Roberta ci sarà un momento di intimità e, in questa occasione, Barbieri confesserà alla ragazza di aver pensato sempre a lei e di aver mentito sulla sua mancanza di interesse.

Marta, invece, proseguirà con la sua idea di partire per Parigi, mentendo a Vittorio Conti.

Il 25 marzo, le anticipazioni riportano che Luciano rassicurerà Federico

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 del 25 marzo rivelano che, nella puntata di mercoledì, Achille sarà sempre più pressato dal suo ricattatore. Per questo motivo, l'avvocato Ravasi insisterà con Adelaide affinché si affrettino a sposarsi.

La Contessa cederà alle richieste di Achille, ma questo non le impedirà di essere molto dispiaciuta per il comportamento distaccato di Umberto. Il commendatore, infatti, non aggiornerà più sua cognata sugli avvenimenti della sua vita, creando in lei una certa sofferenza.

Durante la puntata di mercoledì, 25 marzo, Silvia deciderà di affrontare Clelia, ma la signora Cattaneo uscirà sconfitta da questa discussione.

Per Federico ci sarà una buona notizia: dopo un periodo di rassegnazione alla sua condizione di paralisi, per lui ci sarà uno spiraglio. Il ragazzo, infatti, avrà la possibilità di operarsi ancora per avere la speranza di ritornare a camminare e riprendere una vita normale.

Il Paradiso delle Signore 4 viene trasmesso tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sulla rete ammiraglia Rai, dalle 15:40. Inoltre, sulla piattaforma gratuita Raiplay sono disponibili tutti gli episodi della soap ambientata nella Milano degli anni Sessanta.