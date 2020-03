Giunge al termine la seconda stagione della fiction La Vita promessa 2 che vede protagonista la bellissima Luisa Ranieri. Domenica 8 marzo, infatti, andrà in onda il terzo e ultimo appuntamento durante il quale vedremo che molti dei nodi che si sono intrecciati nel corso di queste settimane verranno finalmente al pettine. Carmela dovrà fare i conti con delle amare verità che riguarderanno i suoi figli ma anche con l'irruenza di Spanò che diventerà sempre più presente nella sua vita.

La vita promessa 2, anticipazioni dell'ultima puntata: Carmela disperata alla ricerca di Rocco

Nel dettaglio, le anticipazioni della terza puntata finale de La vita promessa 2 in onda lunedì prossimo in televisione, rivelano che per Carmela arriverà il momento di fare i conti con i segreti della sua famiglia e in particolar modo con quelli che riguardano i suoi figli, di cui non era a conoscenza fino a questo momento.

Alcuni di questi rischieranno di alterare definitivamente l'armonia della famiglia, nonostante la donna si impegni al massimo per evitare che questo possa accadere.

In tutto questo, la bella Carmela continuerà a lottare anche per ritrovare suo figlio Rocco di cui si sono perse le tracce: una ricerca a dir poco disperata che metterà la donna a durissima prova. Gli spoiler dell'ultima puntata della serie televisiva, inoltre, rivelano che dovrà fare i conti anche con l'irruenza da parte di Spanò che farà ritorno nella sua vita con tutta la sua violenza e la sua voglia di riscatto.

Ma un'altra sciagura si abbatterà sulla vita di Carmela in questo atteso finale della seconda stagione in onda lunedì 8 marzo. La donna, infatti, dovrà anche lottare per evitare che il suo ristorante venga demolito: la causa avrebbe a che fare con la speculazione edilizia.

I fan si chiedono se ci sarà la terza stagione de La vita promessa in tv

In attesa di vedere in onda questa terza e ultima puntata della fiction in prima visione assoluta su Rai 1, in moltissimi si chiedono già quale sarà il futuro de La vita promessa e quindi se ci sarà una terza stagione oppure no.

Al momento, da parte dei vertici di Rai Fiction, non ci sono ancora notizie ufficiali su quello che succederà nel corso delle prossime stagioni televisive.

Non si sa, quindi, se Luisa Ranieri e tutti gli altri protagonisti della serie scritta e diretta da Ricky Tognazzi torneranno di nuovo sul set per girare le puntate della terza stagione. Di sicuro gli ascolti sono a favore della fiction, dato che anche questa seconda serie sta ottenendo dei risultati molto soddisfacenti con una media che arriva a toccare la soglia del 20% di share nella difficile e competitiva serata della domenica.