Prosegue l'appuntamento con le novità sulla soap di grande successo Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 23 al 27 marzo su Rai 1, rivelano che Riccardo Guarnieri deciderà di parlare con Marcello per fagli sapere della sua storia d'amore con Angela Barbieri. Marta avrà intenzione di partire per Parigi di nascosto di Vittorio Conti.

Il Paradiso delle Signore, trame dal 23 al 27 marzo: Achille manda Umberto a Roma

Le trame de Il Paradiso delle Signore, in programmazione da lunedì 23 a venerdì 27 marzo su Rai 1, rivelano che Celia e Luciano, dopo essersi ritrovati, vivranno il loro momento di felicità.

In seguito alla partenza di Marina al grande magazzino milanese le altre Veneri saranno in affanno con il lavoro. Intanto anche Gabriella Rossi non potrà più sostituire Angela in quanto dovrà svolgere il suo lavoro, ragion per cui inizieranno le selezioni per la nuova commessa. In questa occasione, sarà Dora ad avere l'incarico di dirigere le giovani che si presenteranno per ottenere il posto lavorativo. Gabriella riceverà una chiamata da Defois che la inviterà a Parigi per la presentazione della sua collezione, la quale sarà ormai messa in vendita anche in Francia.

Ne frattempo Marta avrà intenzione di partire con la stilista, ma non riuscirà a rassegnarsi all'esito degli esami. Per questo motivo, la signora Conti penserà bene di incontrare un medico esperto sulla sterilità che potrebbe dargli un aiuto. Achille Ravasi, dopo aver favorito Umberto nel comitato Lombardo per l’Expo, come seconda strategia gli chiederà di recarsi a Roma per fare un discorso al posto suo, così che il suo piano possa passare alla fase successiva.

D'altro canto, Riccardo suggerirà a suo padre di chiedere aiuto a Federico Cattaneo.

Il Paradiso delle Signore spoiler settimanali al 27 marzo: Federico aiuta Umberto all'insaputa di Luciano

Le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle signore al 27 marzo, rivelano che la storia d'amore tra Angela e Riccardo proseguirà, tanto che lui le prometterà di parlare con Marcello. Silvia consiglierà a Federico di non dire a Luciano che sta aiutando Umberto a realizzare il discorso per l’Expo: ancora inconsapevole della verità, il giovane deciderà di accettare il consiglio di sua mamma.

Intanto Marta, nascondendo a Vittorio il suo intento di partire per Parigi, continuerà a organizzare il suo viaggio. Ennio tornerà a corteggiare nuovamente Clelia, la quale continua a rifiutarlo. Marcello e Roberta Pellegrino vivranno momenti di intimità: in questa occasione, il fratello della Barbieri confesserà alla Pellegrino di aver sofferto molto quando l'ha persa. Achille farà in modo che il matrimonio con la contessa Adelaide Sant'Erasmo avvenga al più presto possibile, tanto che verrà accontentato dalla donna, la quale non sa che Ravasi vuole sposarla soltanto per ripagare lo strozzino che lo sta ricattando.

Riccardo parla con Marcello della storia con Angela, Vittorio scopre le bugie di Marta

La contessa, che sta per convolare a nozze, soffrirà perché Umberto non la aggiornerà più sulla sua vita. Il giovane Guarnieri deciderà che è giunto il momento di affrontare Marcello, facendo sapere cosa c'è tra lui e Angela. Il matrimonio di Silvia e suo marito sarà sempre di più al capolinea, tant'è che Luciano rinfaccerà a sua moglie l'ennesima bugia, a quel punto anche lei gli ricorderà il tradimento con la Calligaris. A proposito, il ragioniere scoprirà che Federico sta aiutando il Guarnieri Senior, tuttavia rassicurerà il giovane dicendogli che non gli dispiace.

Marta continuerà a perseverare nel dire bugie sulla vera ragione del suo viaggio a Parigi. Silvia si recherà da Celia per parlare con lei, tuttavia la mamma di Nicoletta ne uscirà sconfitta. Nel frattempo ci sarà una nuova possibilità, del tutto inattesa, in arrivo: Federico potrebbe ritornare a camminare. Gabriella vivrà istanti di ansia, ragion per cui deciderà di confidare alle sue amiche la motivazione della sua agitazione: la partenza la turba non appena viene a sapere da Roberta che Marta vuole recarsi in Francia solamente per avere un consulto dei medici all'insaputa del marito, a questo punto la stilista entrerà ancor di più nella preoccupazione.

Purtroppo, la menzogna della Guarnieri non durerà a lungo in quanto Vittorio scoprirà la verità e la convincerà a non partite.