Le Serie TV dell'Arrowverse andranno in onda anche in Italia con le attuali stagioni in corso negli Stati Uniti. Nel mese di marzo, per gli abbonati Sky, arriveranno sul canale Premium Action la quinta stagione di Supergirl, la prima di Batwoman e la sesta di The Flash. Il giorno seguente alla messa in onda su Mediaset Premium (Sky), poi gli episodi saranno disponibili in streaming sulla piattaforma Infinity. Le date ufficiali del mese di marzo comunicate dai network italiani sono:

- Supergirl, stagione 5: da sabato 14 su Premium Action (Sky), da domenica 15 su Infinity;

- Batwoman, stagione 1: da martedì 24 su Premium Action (Sky), da mercoledì 25 su Infinity;

- The Flash, stagione 6: da giovedì 26 su Premium Action (Sky); da venerdì 27 su Infinity.

Il 14 marzo su Premium Action e il giorno successivo su Infinity tornerà la ragazza d'acciaio di National City con Supergirl 5. Negli episodi inediti della serie la supereroina interpretata da Melissa Benoist affronterà nuovi nemici per garantire la pace e la sicurezza sia dei suoi concittadini che del resto del pianeta. Il quinto ciclo di episodi porterà con sé un cambiamento che rappresenta anche una novità nel mondo della Dc Comics.

Kara Danvers/Supergirl da questa stagione in poi, come si può vedere nel trailer diffuso in rete prima del debutto in Usa, non indosserà più l'iconico gonnellino.

L'Arrowverse si è esteso nella stagione televisiva in corso con l'arrivo di una nuova supereroina già introdotta nel 2018 nel crossover Elseworld: Batwoman. La serie tv della DC Comics riporta il pubblico a Gotham City tre anni dopo la scomparsa di Bruce Wayne, cugino della protagonista Kate Kane (Ruby Rose).

Quest'ultima decide di continuare la missione di Batman, vigilando e proteggendo le strade della città. Mentre cerca di diventare un simbolo di speranza per gli abitanti di Gotham, l'eroina combatte anche i propri demoni interiori. In Italia debutterà il 24 marzo su Premium Action e il giorno dopo sarà disponibile in streaming su Infinity.

Barry Allen il 26 marzo sul piccolo schermo italiano con i nuovi episodi di The Flash 6

The Flash 6 sarà trasmessa in Italia su Premium Action, visibile sulla piattaforma Sky, a partire dal 26 marzo. Il giorno successivo alla messa in onda l'episodio inedito sarà reso disponibile da Mediaset su Infinity per dare la possibilità di seguire anche in streaming la serie incentrata sul velocista scarlatto. Barry Allen/The Flash (Grant Gustin) affronterà un nuovo temibile nemico e si preparerà ad affiancare tutti gli altri eroi dell'Arrowverse nella battaglia contro l'AntiMonitor nel crossover Crisi sulle Terre Infinite.