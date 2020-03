Pago è stato ospite della puntata di Verissimo di sabato 29 febbraio, a cui ha preso parte insieme alla compagna Serena Enardu. Il cantautore ai microfoni di Silvia Toffanin ha raccontato come ha vissuto la sua esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia: ha fatto esattamente ciò che si sentiva di fare al Grande Fratello Vip e, nonostante le numerose critiche ricevute, si è detto felice del suo percorso, così come aveva fatto anche attraverso un messaggio postato sul suo profilo Instagram per i suoi numerosi follower.

E se era impossibile non parlare della sua vita sentimentale che ha tenuto banco nelle prime puntata del reality, allo stesso modo Pago non si è tirato indietro quando ha espresso il suo parere su chi meriterebbe la vittoria.

Il percorso di Pago al Grande Fratello

'Non mi pento di niente', ha esordito Pago ai microfoni di Silvia Toffanin la quale ha chiesto di fare un bilancio del suo percorso al GF Vip 4. Pacifico, incalzato dalla conduttrice di Verissimo che si è detta stupita dalla velocità con cui ha abbandonato la casa d Cinecittà, ha affermato di non essersela presa per l'eliminazione ma di aver voluto evitare di generare l'ipocrisia dei saluti che solitamente si sviluppa in quelle circostanze.

Con alcuni concorrenti ha legato di più, con altri meno, ma non ha dubbi su chi secondo lui meriterebbe la vittoria.

Il gradino più alto del podio secondo lui dovrebbe appartenere a Paolo Ciavarro e, forse, anche ad Antonella Elia, ma Pago preferirebbe vedere vincere il ragazzo visto che l'ex protagonista di Non è la Rai ha già avuto la possibilità di trionfare in un reality. Successivamente l'intervista si è concentrata sulla sua storia d'amore con Serena.

'Prima dell'arrivo di Serena ero provato'

'Ero provato, Serena mi ha dato una botta di energia notevole. Prima del suo arrivo ero provato', ha dichiarato Pago parlando del commentato ingresso di Serena in casa. In molti lo hanno accusato di essersi isolato dopo l'arrivo della Enardu e di essersi così giocato la vittoria del Grande Fratello Vip, ma Pacifico non rimpiange nulla di ciò che ha fatto poiché dopo quello che era successo a Temptation Island Vip per lui la cosa più giusta era dare spazio alla sua storia d'amore appena ritrovata.

A tal proposito la coppia si è detta certa che quello che sta vivendo è il periodo più bello della loro relazione che prima del reality estivo di Canale 5 andava già avanti da ben sette anni. E se per il matrimonio c'è ancora tempo, i due innamorati sembrano aver trovato un buon equilibrio, forse quello che mancava proprio alla loro storia prima di mettersi alla prova sotto l'occhio attento delle telecamere. E di ciò vi è la riprova sui social, visto che di recente la coppia si è concessa una cena a cui hanno preso parte i rispettivi figli. Adesso tocca a loro non commettere altri errori e andare avanti.