Nei giorni scorsi Mediaset, attraverso una nota stampa, aveva annunciato che da questa settimana avrebbe rafforzato l'offerta informativa sull'emergenza sanitaria. A tal riguardo, i vertici di Cologno Monzese, anche per questioni strettamente legate alla programmazione del martedì, avevano deciso di raddoppiare l'appuntamento con Live Non è la d'Urso. Il talk show sarebbe dovuto andare in onda domani (24 marzo) su Canale 5 con inizio alle 21:30.

Ieri sera, però, la conduttrice televisiva ha comunicato che l'appuntamento "bis" è rinviato e che il talk show, per ora, sarà trasmesso soltanto la domenica.

"Con il passare dei giorni, la situazione al centro di produzione di Milano diventa sempre più complicata", ha spiegato Barbara d'Urso, che ha precisato che non è possibile realizzare la puntata del martedì perché l'organico è ridotto ai minimi termini.

Live Non è la d'Urso non andrà in onda martedì 24 marzo

Live Non è la d'Urso per il momento non raddoppia. A riferirlo è stata la conduttrice televisiva nel corso del consueto appuntamento domenicale. Un inaspettato dietrofront dopo che Mediaset aveva comunicato, attraverso una nota stampa, di aver ampliato l'offerta televisiva con una puntata bis del talk show televisivo presentato da Barbara D'Urso.

In virtù di ciò, anche la trasmissione Fuori dal coro, condotta da Mario Giordano e in onda su Rete 4, sarebbe slittata al mercoledì per evitare sovrapposizioni.

Cambio di palinsesto che sarà rinviato per questioni organizzative, come precisato da Carmelita. "In questo momento, tra cameraman e tecnici, siamo meno del 30% di quelli che abitualmente lavorano al programma e, siccome Mediaset tutte le sere garantisce una diretta su Rete 4, non ci sono le condizioni per andare in onda domani sera", ha chiosato la napoletana.

Barbara d'Urso: 'Siamo meno del 30% di quelli che lavorano al programma'

La conduttrice televisiva ha riferito che ha accettato con orgoglio la proposta dei vertici di Cologno Monzese di programmare una puntata bis di Live Non è la d'Urso: "Sono qui a disposizione", ha sottolineato Carmelita, che non ha escluso che l'appuntamento del martedì vada in onda già dalla prossima settimana. "Può darsi che con il trascorrere dei giorni torni qualcuno e sarà così possibile raddoppiare e realizzare quello che mi chiede l'azienda", ha chiosato Barbara d'Urso, che ha aggiunto che alla trasmissione in genere lavorano 100 persone e che ieri sera ce n'erano solo sei.

"Vengono a lavorare rischiando la vita ma siamo qui con grandissimo amore". In ogni caso, la presentatrice napoletana sarà regolarmente in onda dal lunedì al venerdì con Pomeriggio 5 sulla rete ammiraglia Mediaset oltre che con Live la domenica sera.