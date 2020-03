Gli spoiler della famosa soap opera Beautiful svelano diverse novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 23 a venerdì 27 marzo, Brooke Logan, interpretata da Katherine Kelly Lang, sarà assai turbata per Taylor che ha tentato di baciare Ridge e andrà su tutte le furie. Hope aiuterà Thomas ad affrontare la morte di Caroline. In seguito Wyatt consiglierà a Liam di tornare a lavorare con lui e suo padre Bill, ma il giovane non saprà come reagire alla proposta del fratello, poiché sarà preoccupato che Hope non accetti un nuovo cambiamento.

Hope aiuta Thomas

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 23 al 27 marzo, Brooke e Taylor avranno una brutta discussione, poiché la Logan non riuscirà ad accettare il fatto che la sua 'nemica in amore' abbia provato a baciare Ridge. Quest'ultimo si sentirà parecchio a disagio nel vedere le due donne scontrarsi per colpa sua. In seguito Wyatt si confronterà con Liam riguardo il futuro di Douglas e Thomas, dopo la terribile morte di Caroline. Intanto Hope aiuterà Thomas ad affrontare il lutto, la vicinanza della donna servirà molto anche al bambino.

Successivamente Brooke annuncerà a Taylor che non gli permetterà di ostacolare Liam e Hope, lasciando che l'uomo ritorni insieme a Steffy. La Logan farà qualsiasi cosa per proteggere la serenità di sua figlia.

Wyatt e Liam sempre più vicini

Wyatt e Liam saranno molto vicini e trascorreranno parecchio tempo insieme. Wyatt vorrà rimanere al fianco di Liam, poiché si renderà conto che suo fratello sta passando un momento molto complicato con Hope, la quale sarà ancora molto angosciata dopo la morte della figlia.

Inoltre Wyatt, cercherà di convincere suo fratello a ritornare a lavorare con lui e suo padre Bill, ma Liam non saprà se accettare la proposta, poiché avrà paura che un altro cambiamento possa destabilizzare ulteriormente la serenità di Hope. Quest'ultima sarà parecchio scossa dalle parole pronunciate da Douglas e racconterà la strana vicenda a Liam. Successivamente Thomas si confiderà con Taylor riguardo a Hope e all'intesa che la donna ha instaurato con suo figlio.

Le puntate di Beautiful in streaming

Nell'attesa che vadano in onda le future puntate di Beautiful è possibile rivedere alcuni degli episodi già trasmessi in tv, attraverso il sito dedicato MediasetPlay.it. La registrazione alla piattaforma è gratuita, al suo interno si possono trovare anche alcuni extra interessanti relativi alle anticipazioni e ai personaggi della storica soap.