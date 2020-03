Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera statunitense Beautiful, meglio nota in patria con il titolo di "The bold and the Beautiful". Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento alle puntate inedite che verranno trasmesse in Italia dall'8 al 14 marzo, tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. Le vicende di questa settimana saranno incentrate soprattutto sui tentativi di Reese di convincere Zoe e Florence a non rivelare la verità a Hope, sul riavvicinamento di Katie e Bill e sulla decisione di Steffy di portare le bambine con sé in Europa per diversi mesi.

Wyatt invita Flo a cena

Le anticipazioni di Beautiful ci segnalano che Steffy e Taylor si soffermeranno parecchio a parlare su quanto sono felici della presenza di Kelly e Phoebe nelle loro vite. Nonostante ciò però, la Hayes consiglierà alla figlia di non caricarsi eccessivamente di obblighi e doveri ma di considerare l'idea di assumere qualcuno che potrebbe aiutarla ad allevare al meglio le sue bambine. Zoe bacerà con passione Xander per poi scoprire sui social che Wyatt ha postato una foto in cui il giovane è in compagnia di Florence.

Più tardi, la figlia di Reese incontrerà quest'ultima e cercherà di convincerla a non raccontare la verità a Hope su ciò che successe veramente la notte in cui partorì. Nel frattempo, Sally e Wyatt discuteranno a lungo su Flo e sul rapporto che quest'ultima aveva con lo Spencer ai tempi della scuola.

Steffy deciderà di partire per l'Europa

Terrorizzato all'idea che la verità possa venire a galla, Reese Buckingham incontrerà la figlia Zoe e Florence per chiederle di non rivelare per nessuna ragione la verità a Hope sullo scambio delle culle avvenuto a Catalina.

Poco più tardi, Wyatt inviterà Florence a cena per presentarle la sua nuova fidanzata Sally, mentre Liam e Hope riceveranno una brutta notizia. Steffy, infatti, gli comunicherà di dover partire alla volta dell'Europa insieme alle bambine per motivi di lavoro. Nel frattempo, Bill e Katie s'incontreranno per caso in un ristorante e finiranno per trascorrere piacevolmente diverso tempo insieme fino a che una terribile notizia non giungerà alle loro orecchie.

Dopo aver saputo che la figlia vorrebbe lasciare Los Angeles per trasferirsi momentaneamente in Europa, Taylor affronterà Steffy e le chiederà di riflettere sulle scelte effettuate soprattutto per il bene delle sue figlie che potrebbero soffrire parecchio l'assenza di Liam nelle loro vite. Per questo motivo, la Hayes chiederà a sua figlia di riflettere attentamente anche sull'opportunità di ritornare insieme a Liam e di ricostituire insieme a lui la loro famiglia.