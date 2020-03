Le nuove puntate di Beautiful vedranno interessanti sviluppi per quanto riguarda il segreto su Beth e la falsa adozione di Phoebe. Brooke, seguendo il suo proverbiale intuito, capirà che Hope è in pericolo e così si precipiterà alla casa sulla scogliera, sperando di arrivare in tempo prima che Thomas commetta una follia.

Nel frattempo, Ridge riceverà una preoccupante visita da parte del detective Sanchez, certo che dietro la morte di Emma Barber ci sia Thomas. Wyatt invece sarà confuso e non saprà come comportarsi con Flo, responsabile di aver mantenuto il terribile segreto su Beth e non aver avvisato Liam e Hope.

Beautiful anticipazioni: l'arresto di Reese

Il dottor Buckingam, nonostante sia fuggito a Londra per scappare dalle sue responsabilità, verrà smascherato. Il medico, reo di aver scambiato le culle ingannando biecamente una povera madre, finirà con le manette ai polsi.

Il segreto su Beth verrà finalmente alla luce e con esso tutti coloro che lo hanno tenuto nascosto. Tra questi, anche Zoe e Xander. Nonostante le loro suppliche, i due verranno licenziati dalla Forrester Creations. Ora, Hope e Liam si occuperanno di Flo, la principale complice del perfido Reese.

Le anticipazioni di Beautiful raccontano inoltre che Hope si rivolgerà all'avvocato di Bill, Justin, al quale chiederà di annullare il suo matrimonio con Thomas e di certificare la paternità di Beth, finalmente tra le sue braccia.

Thomas minaccia la tata Amelia

Le trame di Beautiful proseguono con la furia del giovane Forrester che, venuto a sapere delle intenzioni di Hope, arriverà a legare ad una sedia Amelia, la tata che si occupa di Kelly.

La sua mente turbata gli farà compiere un gesto estremo?

La rabbia di Thomas si scaglierà anche contro il piccolo Douglas che, in un momento di distrazione, ha fatto capire ad Hope che Beth fosse viva. Preoccupata per le sorti del bimbo, la Logan Junior parlerà con Liam, dicendogli di voler chiedere la custodia del povero Douglas.

Il cuore spezzato di Steffy nelle puntate americane di Beautiful

Tra le vittime del piano criminale di Reese e Flo ci sarà ovviamente Steffy, che dovrà rinunciare a Phoebe.

A consolarla ci penserà il padre Ridge che, tuttavia, dovrà anche proteggere Thomas da tutte le accuse a suo carico. Il Forrester non vorrà credere all'ipotesi che suo figlio sia stato capace di porre fine alla vita di Emma.

Gli spoiler di Beautiful svelano che Thomas attirerà con una scusa Hope alla scogliera, deciso a farle cambiare idea sull'annullamento del matrimonio. Brooke, trafelata, arriverà nell'abitazione della figlia, certa che il Forrester Jr. voglia farle del male. Resta da capire se la Logan arriverà in tempo prima che avvenga l'irreparabile.