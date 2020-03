L'episodio 10x10 di The Walking Dead ha continuato a regalare ai fans della Serie TV zombie scene di azione e di forte suspense: il tutto è legato alla grande sete di vendetta di Alpha, capo dei Sussurratori, e al desiderio di difendersi della comunità di Alexandria.

The Walking Dead 10x10, Alpha e Daryl in fin di vita

La puntata si apre con Beta che si dirige verso un camper abbandonato vegliato da due Sussurratori: qui tramite una botola scende verso una meta sconosciuta. Solo dopo si scoprirà che tale tunnel scavato sottoterra porterà dritto alla comunità di Alexandria.

Qui Beta uscirà dalla tomba di Cheryl, come uno zombie, e inizierà ad uccidere alcuni membri della comunità, attendendo la loro mutazione in zombie.

Quando gli abitanti di Alexandria si accorgono della presenza di vaganti, iniziano a cercare chi sia il colpevole di tutto questo.

Sarà Judith a sparare al petto Beta, ma quest'ultimo si era protetto a dovere con una sorta di giubbotto antiproiettile: sarà Rosita ad attaccarlo e a colpirlo più volte fino a quando Mary (nota come Gamma) si punterà un coltello alla gola, minacciando di uccidersi se Beta non lascia stare Rosita. Durante il loro ritorno al campo dei Sussurratori, il gruppo di Alexandria prova a colpire Beta, mancandolo, e quest'ultimo riesce a fuggire nei boschi.

Nel frattempo, però, Daryl torna all'ingresso della grotta per cercare di salvare la vita a Connie e Magna, rimaste intrappolate sul finire del nono episodio. Qui trova due Sussurratori ed Alpha: decide di seguirli e, quando questi superano un ponte, inizia ad attaccarli. Uccide i due Sussurratori e ferisce gravemente Alpha che, però, riesce a difendersi trafiggendo la gamba di Daryl con un grosso pugnale.

Daryl fugge, ma Alpha non lo molla: si ritrovano in un'officina all'interno di una stazione di servizio. Daryl è per terra dolorante ed Alpha si siede all'ingresso, cercando di recuperare le forze. Dopo aver attirato l'attenzione di tre vaganti, accuratamente uccisi da Daryl, Alpha si butta per terra, abbandonandosi alla morte. Ma mentre ogni forza sta lasciando il suo corpo, compare sua figlia Lydia: le chiede di ucciderla e di prendere lei il comando dei Sussurratori, ma Lydia rivela di non essere lì per lei, bensì per Daryl.

Sul finire dell'episodio si vede Lydia che cura le ferite di Daryl, mentre Alpha viene salvata dai suoi e mostra la sua sete di vendetta divenuta ancora più grande.

Anticipazioni The Walking Dead 10x11, La stella del mattino

Nell'episodio 10x11 che andrà in onda in Italia il prossimo 9 marzo su Fox, Lydia avvisa la comunità di Hilltop che sua madre Alpha sta arrivando, ancora più agguerrita di prima. Nel trailer diffuso in rete si vede Alpha con alcui Sussurratori dirigersi verso tale comunità, rigorosamente accompagnati dall'orda di vaganti. Al suo fianco si nota la figura di Negan (lo si capisce dal giubbottino in pelle) con la maschera da Sussurratore.

Le comunità si preparano pertanto ad affrontare tale minaccia più uniti di prima con la speranza di sconfiggere una volta per tutte Alpha e i suoi seguaci.