I colpi di scena nella grande famiglia di Beautiful non mancano mai e le anticipazioni riguardanti le nuove puntate americane che andranno in onda tra un po' di tempo anche da noi su Canale 5, rivelano che ci saranno delle novità importanti. Occhi puntati soprattutto sul rapporto tra i due nemici assoluti: parliamo di Ridge e Bill, che ancora una volta arriveranno ai ferri corti. E questa volta, sempre per colpa di Brooke, il Forrester arriverà a dare un potente pugno al 'nemico' Spencer.

Gli spoiler delle nuove puntate americane di Beautiful: il video del bacio tra Brooke e Bill

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful rivelano che tra Brooke e Bill ci sarà un nuovo intenso bacio che verrà ripreso in un filmato video da parte di Shauna. Quest'ultima, però, consapevole dell'imminente matrimonio tra la Logane Ridge, deciderà di metterlo da parte e di non utilizzarlo contro la sua nemica.

Prima di eliminare il filmato, però, Shauna lo farà vedere anche a Quinn la quale salverà una copia sul suo telefonino e deciderà di utilizzarla per vendicarsi nei confronti di Brooke.

A quel punto Quinn deciderà di caricare il filmato all'interno di un album digitale che Ridge ha regalato alla moglie.

Nel momento in cui Brooke e Donna si accorgano di quello che sta per accadere, cercheranno in tutti i modi di neutralizzare il video. Poi, però, la Logan deciderà di prendere in mano le redini della situazione e accetterà di dire tutto a Ridge, convinta che il suo uomo riuscirà a perdonarla.

La furia di Ridge contro Bill: un pugno al volto

E così, gli spoiler delle puntate americane di Beautiful, rivelano che Brooke deciderà di rimandare la confessione dopo il brindisi organizzato con tutta la famiglia per festeggiare la riappacificazione con Ridge. Peccato, però, che quest'ultimo riuscirà ad avviare il dispositivo e alla fine il filmato andrà in onda. Tutti i presenti assisteranno alla scena del bacio tra Brooke e Bill, compresa la stessa Katie che non la prenderà affatto bene.

Situazione differente per Brooke e Ridge: quest'ultimo, infatti, mosso dalla rabbia e dall'ira per quello che ha scoperto, tirerà un potente pugno al suo rivale Bill.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni dei nuovi episodi americani di Beautiful rivelano che i riflettori saranno ben puntati anche sulla giovane Sally Spectra. A quanto pare, infatti, la donna potrebbe aver finto circa la sua grave malattia che le lascerebbe poco da vivere. In seguito ad una conversazione con la dottoressa che la segue, verrà fuori che questo potrebbe essere stato soltanto un piano diabolico architettato dalla Spectra per riuscire a conquistare il cuore del suo amato Wyatt.