Nella puntata di Beautiful andata in onda mercoledì 4 marzo, Zoe e Flo si sono incontrate al Bikini, il locale dove lavora la finta madre della piccola Phoebe Forrester. La figlia del dottor Reese Buckingham era molto preoccupata che la donna potesse rivelare ad Hope Logan la verità su sua figlia Beth. La figlia di Liam ed Hope in realtà è viva ed è stata adottata, tramite la complicità di Reese e Flo, da Steffy Forrester.

Zoe ha chiesto a Flo di non raccontare ad Hope la verità su sua figlia Beth

Zoe si trovava al Bikini, il bar dove, da qualche giorno, lavora Flo, la finta madre della piccola Phoebe Forrester, che in realtà è Beth Spencer, la figlia che i coniugi Hope e Liam credono morta. La Buckingham ha cercato di convincere la Fulton a non rivelare la verità su quanto è accaduto. La finta madre di Phoebe ha pensato di confessare la realtà dei fatti ad Hope, ma Zoe ha provato a dissuaderla, in quanto se dovesse venire a galla la verità, finirebbero tutti in prigione.

L'accusa sarebbe gravissima e verrebbe condannata anche la stessa Zoe, ormai complice del raggiro.

Beautiful, Flo ha incontrato Wyatt al Bikini

La cameriera del Bikini Flo, ha incontrato al bar Wyatt Spencer. Fino a questo momento non era stato menzionato alcun legame fra i due. Quando si sono incontrati, sono restati entrambi stupiti di ritrovarsi dopo anni a Los Angeles, per caso nello stesso locale.

I due ragazzi si sono frequentati ai tempi del liceo. Lo Spencer prima di trasferirsi a Los Angeles, ha tagliato i ponti con la Fulton. In questo primo incontro, dopo essersi lasciati a Las Vegas, la sintonia e l'imbarazzo fra i due ex fidanzati è stata evidente. Flo è sembrata ancora turbata per essere stata lasciata da Wyatt, anni prima, senza nessuna spiegazione.

Hope ha raccontato a Liam l'incontro con Flo

Hope, tornata a casa dopo l'incontro con Flo al Bikini, ha raccontato questa sua piacevole uscita al marito Liam. Hope è stata felice di essere riuscita a fare una cosa normale come un semplice incontro al bar con sua zia Katie. Durante la sua permanenza nel locale, la Logan ha raccontato il periodo difficile che stava affrontando, a causa del grave lutto subito per la perdita della sua bambina. La Fulton, che si trovava dietro al bancone, sentendo il racconto, ha riconosciuto in Hope la madre della piccola Phoebe Forrester. Flo era stata sul punto di rivelare alla Logan la verità, ma non è riuscita, dal momento che Zoe, che aveva assistito alla scena, l'aveva interrotta.

Hope ha confessato al marito questo episodio, pensando che Flo avesse voluto dirle qualcosa ed ha avuto strane sensazioni a riguardo.

Sally ha raccontato a Xander e a Zoe i suoi progetti per il futuro

Sally Spectra, dopo aver perso la sua attività, ha pensato di far rinascere una sua casa di moda e per farlo ha trovato l'appoggio del fidanzato Wyatt. Il figlio di Bill ha proposto a suo padre di aiutare la sua compagna per ridarle un impiego nella moda. Dopo l'incontro con Bill alla Spencer Publications per la discussione dei dettagli della sua linea di moda, Sally è rientrata alla Forrester Creations, dove ha raccontato a Xander e a Zoe i suoi progetti.

I due fidanzati apprendono che Sally sta per lasciare il lavoro alla casa di moda di Eric, per lanciare una sua nuova collezione ed iniziare una nuova sfida professionale con gli Spencer.