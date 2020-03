Tempo di grandi ritorni a Un posto al sole. Le recenti anticipazioni sulla soap partenopea, rivelano che presto i fedeli telespettatori vedranno nuovamente in video, Beatrice Lucenti, l'avvocatessa che da tempo vive una storia d'amore tormentata con Aldo Leone. Oltre a lei, ci sarà il ritorno di Otello che poco tempo fa aveva raggiunto sua moglie Teresa ad Indica per provare a risanare il loro rapporto e la simpaticissima Bice Cerruti, la sorella del vigile Salvatore Cerruti.

Un posto al sole: torna Beatrice Lucenti

Ad Un posto al sole, l'omicidio di Sebastiano Rosato ed i conseguenti problemi giudiziari di Marina Giordano ed il suo ex Fabrizio Rosato, hanno fatto sì che tornasse in scena l'avvocato Aldo Leone. Quest'ultimo era uscito di scena dopo la fine della storyline che lo ha visto protagonista ed ha permesso ai fedeli fan della soap di conoscere anche la famiglia dell'uomo. Come detto, questo personaggio è riapparso soltanto per motivi legati al suo lavoro, ma grazie ad una Instagram Story pubblicata dall'attrice Marina Crialesi, si è appreso che presto rivedremo in scena anche Beatrice Lucenti, la quale ha una storia d'amore tormentata con il bel Leone.

Il suo ritorno avrà ancora a che fare con i sentimenti oppure all'orizzonte c'è una storia nuova di zecca che la riguarderà? Al momento non si sa ancora nulla sulla storyline in cui sarà nuovamente inserito il personaggio interpretato dalla Crialesi. L'unica cosa certa è che non sarà l'unico personaggio ad animare nuovamente le vicende della soap partenopea.

Otello e Bice Cerruti nuovamente a Un posto al sole

Come detto, Beatrice non sarà l'unico personaggio a tornare ad Un posto al sole. Oltre a lei, ci saranno anche l'ex vigile Otello Testa e la simpaticissima Bice Cerruti. Anche nel loro caso, la notizia è giunta dai social dove si è potuto scoprire che il loro nuovo ingresso dovrebbe avvenire nelle puntate in onda in primavera. Per entrambi i personaggi, al momento non si hanno notizie in merito alle storyline che li vedranno protagonisti.

L'ultima volta che erano comparsi in video, l'ex vigile era partito alla volta di Indica per raggiungere sua moglie Teresa mentre Bice aveva vissuto un capodanno particolare a casa di Guido e Mariella. Ricorderete certamente che il padre di lei e suo fratello Salvatore ebbe un mezzo infarto nel vedere il figlio in compagnia del fidanzato, il dottor Sarti, ma poi grazie alle parole del medico, capì di aver commesso molti errori e fece pace con il figlio. Queste, dunque sono state le loro ultime apparizioni a Palazzo Palladini e poiché al momento non ci sono riscontri circa le vicende in cui saranno coinvolti, non ci resta che aspettare i prossimi sviluppi.