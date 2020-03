Continuano anche nel pomeriggio del 19 marzo le vicende di di Beautiful: i protagonisti si stringeranno intorno a Thomas e Douglas dopo il grave lutto che li ha colpiti. La morte improvvisa di Caroline avrà preso alla sprovvista sia i Forrester sia gli Spencer, i quali si ritroveranno a casa di Brooke per commemorare la giovane scomparsa. Proprio in questa occasione Hope cercherà di distrarre il piccolo Douglas traumatizzato dalla perdita della mamma. Taylor invece, vedendo la giovane Logan insieme al nipote, si augurerà che questo profondo legame possa portare la giovane a legarsi anche a Thomas.

Anticipazioni Beautiful: Hope e Douglas sempre più uniti

Una nuova puntata di Beautiful ricca di emozioni attende i milioni di fan nel pomeriggio del 19 marzo, dove sia i Forrester che gli Spencer si ritroveranno a commemorare la giovane Caroline, deceduta prematuramente a causa di una trombosi. Thomas sarà profondamente addolorato e la ricorderà con profondo affetto nel giorno del suo funerale. Il giovane sarà anche preoccupato per il piccolo Douglas e avrà il timore che il figlioletto non riesca a superare il trauma per la perdita dell'adorata mamma.

Accanto a Douglas, in questo delicato momento, ci sarà Hope la quale sin da subito, instaurerà un legame di profondo affetto con il bambino.

Beautiful, spoiler del 19 marzo: Taylor vuole avvicinare Hope e Thomas

Mentre tutti cercheranno di dare conforto a Thomas, Hope si occuperà di Douglas. La Logan parlerà al bambino della sua piccola Beth e di come la bimba sia ora in paradiso insieme a Caroline.

In questo modo Hope cercherà di far capire a Douglas che sia Beth sia sua mamma, d'ora in poi, veglieranno su di loro dall'alto. Gli spoiler relativi al nuovo episodio di Beautiful, svelano come il piccolo sembrerà rassicurarsi tra le braccia della Logan, mentre Taylor non potrà fare a meno di notare come Thomas stia provando un dolore simile a quello di Hope e penserà al fatto che i due possano farsi forza uno con l'altro.

Per tale motivo ne parlerà con Ridge nel tentativo di farli mettere insieme. Thomas nel frattempo, non riuscirà a nascondere la preoccupazione per il futuro del figlio, ma tutta la famiglia lo rincuorerà dicendogli che lo aiuteranno crescere insieme il bambino.

Questo e molto altro nella prossima puntata di Beautiful, in onda giovedì 19 marzo su Canale 5 a partire dalle 13:40. Su Mediaset Play invece, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata. Si ricorda inoltre che, la soap tv americana va in onda tutti i pomeriggi sulla rete ammiraglia di Mediaset, seguita dalla puntata della telenovela iberica 'Una vita'.