Poco dopo la messa in onda della dodicesima puntata di The Walking Dead, la rete televisiva statunitense AMC ha rilasciato un promo del tredicesimo episodio della decima stagione, il cui titolo è 'What We Become' che significa 'Quello che diventiamo'. La 10x13 di TWD, andrà in onda il 22 marzo 2020 negli Usa e il 23 marzo 2020 in Italia. Inoltre, la rete americana ha anche condiviso online diverso materiale del prossimo appuntamento.

Michonne riporta Virgil sulla sua isola misteriosa

Nella sinossi ufficiale del tredicesimo appuntamento con The Walking Dead, viene anticipato che Michonne riporterà Virgil sulla misteriosa isola per ritrovare la sua famiglia.

Quest'ultimo ha promesso alla donna, alcune armi che potrebbero cambiare le sorti della guerra contro i Sussurratori.

Invece, nel trailer del prossimo episodio, i due arriveranno a destinazione, ma il personaggio interpretato dall'attrice Danai Gurira si accorgerà che c'è qualcosa di strano su quest'isola misteriosa e infatti, chiederà all'uomo dove si trovi realmente la sua famiglia. Ma non è tutto, perché nel trailer della 10x13 verrà mostrata la barca sulla quale i due hanno viaggiato, avvolta dalle fiamme e sembrerebbe proprio che Michonne indagherà su questo mistero.

Poi, in una scena successiva, ci sarà l'uomo in compagnia della donna nella foresta, e in un'altro frame vediamo una mazza da baseball che sembra proprio Lucille. Inoltre, c'è anche un'immagine in cui Michonne porta con se due zombie così come accaduto in una scena passata. Inoltre, nei primi minuti della puntata viene mostrato il momento in cui la donna ha incontrato Andrea, ma in questa versione della storia, non entrerà in azione per salvarla, preferendo allontanarsi.

Infine, il video si chiude con Michonne che sarà intrappolata in una stanza.

L'ultimo episodio dell'attrice Danai Gurira

L'ultima volta in cui avevamo visto il personaggio interpretato da Danai Gurira, è stata in occasione del mid-season finale, in cui la donna ha lasciato Oceanside insieme ad un uomo di nome Virgil.

Il racconto riparte esattamente da questo punto nella 10x13, però ben presto Michonne capirà che l'isola non è un posto sicuro come raccontato da Virgil, ma era stata assalita poco tempo prima da alcuni forestieri e da una terribile malattia, che ha ucciso la moglie e i figli dell'uomo.

In particolare, quest'ultimo chiederà alla donna di uccidere i suoi familiari che sono ormai diventati tutti zombie.

Inoltre, questo come già anticipato in precedenza dagli autori e dalla stessa attrice, sarà l'ultimo episodio del personaggio di Michonne, anche se al momento non è chiaro in che modo uscirà di scena, se definitivamente o solo temporaneamente. Certamente ne sapremo di più dopo la messa in onda del tredicesimo appuntamento.