La terza puntata del serale di Amici 19 andrà in onda questa sera, venerdì 13 marzo 2020, in prima serata su Canale 5. Il programma non registrerà la presenza del pubblico in studio, come previsto dal d.p.c.m del 4 marzo. Nella trasmissione di Maria De Filippi di stasera, oltre al pubblico, non ci saranno nemmeno ospiti, a differenza di quanto avvenuto nelle altre puntate.

Niente ospiti nella terza puntata

Le norme anti coronavirus non comportano solo l'assenza del pubblico e la distanza obbligatoria di 1 metro, che condizionerà i ballerini, questa sera infatti non ci saranno neanche i consueti ospiti.

Saranno invece ovviamente presenti i professori di canto, di ballo e anche la giuria composta da Loredana Bertè, Gabry Ponte e Vanessa Incontrada. L’assenza di ospiti in studio, oltre che in applicazione delle norme anti epidemia, è provata dal fatto che durante la settimana, a differenza delle occasioni precedenti, ai ragazzi non sono stati mostrati ed assegnati brani con artisti con i quali duettare in trasmissione. La redazione ha inoltre deciso di posticipare la data d'uscita dei CD dei ragazzi.

Nei giorni scorsi i concorrenti sono stati messi in contatto con i propri cari a seguito degli sviluppi del Covid-19: nel corso della settimana i ragazzi, che durante il talent vivono in isolamento, hanno avuto il piacere e la possibilità di confrontarsi dunque con i propri familiari, amici e conoscenti.

In studio vedremo comunque imperversare la polemica tra il professore Timor e l’allievo Nicolai, anche Gabry Ponte e la maestra Celentano avranno un diverbio dopo che quest’ultima avrà dato degli incompetenti ai membri della giuria.

Per quanto riguarda la gara, il parterre di allievi ancora in corsa è composto da 7 unità: sono quattro i cantanti - Gaia Gozzi, Giulia Molino, Jacopo Ottonello e Nyv- e 3 i ballerini (Javier Rojas, Nicolai Gorodiskii e Valentin Alexandru). Nel corso delle prime due puntate erano invece stati eliminati Talisa Ravagnani, Martina Beltrami e Francesco Bertoli.

Amici 19 continuerà ad andare in onda

Nonostante Mediaset abbia sospeso alcuni programmi per lasciare posto a format di cultura e informazione in merito al Covid-19, alcune trasmissioni potrebbero invece continuare la propria messa in onda.

Si parla in particolar modo del Grande Fratello Vip e di Amici 19. A comunicare e spiegare questa scelta è stata la stessa Mediaset in un comunicato stampa in cui dichiara di voler offrire al proprio pubblico, costretto a rimanere in casa e a rispettare le regole anti epidemia, un’offerta televisiva vasta, che possa prevedere programmi che vadano dall’informazione all’intrattenimento. Per questo, oltre alle edizioni del telegiornali e dei programmi di approfondimento notturni e diurni, continueranno ad essere trasmessi i programmi di svago già in onda, il tutto ovviamente nel pieno rispetto delle precauzioni per non incombere nel rischio di contrarre il coronavirus.