Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono i concorrenti più chiacchierati del Grande Fratello Vip 4, per via del flirt sbocciato all'interno della casa più spiata d'Italia. In queste ore il settimanale Oggi avrebbe lanciato uno spiffero che riguarda l'ex marito della blogger friulana, Francesco Sarcina. Stando alle indiscrezioni del magazine il leader de Le Vibrazioni non gradirebbe la liaison intrapresa dalla gieffina, per questo motivo vorrebbe avere un confronto con la madre di sua figlia.

Paolo e Clizia dopo il primo bacio, non intendono nascondersi più; giorno dopo giorno i due concorrenti del GF sembrano essere più vicini.

Lo stesso Ciavarro jr sarebbe interessato a conoscere Clizia anche al di fuori del reality-show. Lo stesso varrebbe per la Incorvaia, che grazie al 25enne romano ha dichiarato di aver ritrovato una certa serenità dal punto di vista sentimentale.

Lo spiffero di Oggi su Francesco Sarcina

Nella rubrica 'Pillole di Gossip' presente nel settimanale Oggi, Alberto Dandolo ha lanciato uno spiffero su Francesco Sarcina. Secondo il giornalista, l'ex marito di Clizia Incorvaia presto potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip 4 per un confronto con sua moglie.

Sulle pagine della rivista si leggono testuali parole: "Gira voce che questo flirt non sarebbe gradito a Sarcina che avrebbe voglia di confrontarsi nuovamente con la sua ex". Secondo Dandolo, il musicista potrebbe agire in questo modo per riconquistare Clizia e dare una famiglia unita alla sua bambina di quattro anni. Ovviamente lo spiffero rimane tale al momento, in quanto non c'è stata nessuna conferma o smentita da parte del diretto interessato.

Ricordiamo, che qualche settimana fa la stessa Clizia Incorvaia aveva rivelato ai suoi coiquilini di avere paura di un ingresso del suo ex marito. La donna in quel caso addirittura aveva minacciato l'abbandono del reality-show.

Clizia torna a parlare della fine del matrimonio con Sarcina

Mentre Alberto Dandolo ha ipotizzato un confronto tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia, quest'ultima è tornata a parlare della fine del suo matrimonio.

La bella friulana senza troppi giri di parole è stata piuttosto dura nei confronti del suo ex marito: "Pretendeva che io potessi redimerlo ogni volta". La gieffina ha confidato agli altri concorrenti della casa più spiata d'Italia che si occupava di tutto durante il matrimonio con il cantante de Le Vibrazioni: "Gli facevo diete, lo facevo allenare, curavo il suo look". La donna ha rivelato che i primi anni di matrimonio, Francesco Sarcina non faceva nulla senza di lei.

Il peggio sarebbe arrivato quando è nata la piccola Nina. La Incorvaia con molto rammarico ha dichiarato che suo marito faceva di tutto per farla sentire inadeguata.

Il musicista in più occasioni avrebbe detto a Clizia che la sua laurea non valesse nulla. Inoltre dal racconto della gieffina pare che per Francesco Sarcina sarebbe stato un problema anche che Clizia appartenga ad una buona famiglia. Infine la giovane ha tagliato corto sull'ex marito: "La sua missione era distruggermi come donna, eravamo in competizione".