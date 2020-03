L'emergenza legata al Coronavirus sembra inarrestabile e comincia a colpire anche volti noti della politica e dello spettacolo. Da quanto si apprende, il conduttore di 'Quarta Repubblica' Nicola Porro sarebbe risultato positivo al tampone. A svelare la notizia è stato 'AdnKronos' secondo cui, a seguito della positività del conduttore, la trasmissione, prevista per questa sera su Rete 4, non andrà in onda. Anche Bruno Vespa, dopo aver ospitato Nicola Zingaretti a 'Porta a Porta' si sarebbe sottoposto al controllo che, in questo caso, sarebbe risultato negativo.

Nicola Porro positivo al Coronavirus, sospeso Quarta Repubblica

In piena emergenza sanitaria, giunge la notizia che anche Nicola Porro, conduttore di 'Quarta Repubblica' è risultato positivo al test sul Coronavirus. A rivelarlo l'agenzia di stampa 'AdnKronos' secondo la quale la trasmissione, prevista per questa sera su Rete 4 non andrà in onda. Al suo posto la rete Mediaset, trasmetterà un supplemento speciale di 'Stasera Italia' condotto da Barbara Palombelli e, da quanto risulta, proprio Nicola Porro sarà in collegamento video per aggiornare i telespettatori sulla sue condizioni di salute.

Coronavirus, anche Bruno Vespa si sottopone al tampone

Da quanto risulta anche Bruno Vespa si sarebbe sottoposto al test sul Coronavirus dopo aver ospitato nei giorni scorsi a 'Porta a Porta' il segretario del Pd Nicola Zingaretti che, come noto, ha poi annunciato di essere positivo al virus. Dalle ultime indiscrezioni, pare che per il conduttore di Rai 1, l'esito sia negativo. Nel frattempo, molti volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione, hanno lanciato una campagna in sostegno degli ospedali che, in queste ultime ore, si ritrovano in difficoltà a causa dell'aumento del contagi e che stanno interessando un po' tutte le regioni d'Italia.

Volti noti della Tv in campo contro il Coronavirus

A tal proposito, va ricordata la raccolta fondi lanciata da Fedez e Chiara Ferragni, i quali hanno già contribuito anche con una donazione personale. Altri Vip come Fiorello, Jovanotti, Giuliano San Giorgi, tanto per citarne alcuni, sostengono invece la campagna #iorestoacasa, con la quale vogliono sensibilizzare il loro pubblico a restare a casa, così come prevedono le prescrizioni emanate dal governo italiano per arginare la diffusione del Coronavirus.

In attesa di ulteriori novità riguardanti Nicola Porro, si ricorda che questa sera su Rete 4, andrà in onda uno speciale di Stasera Italia, in cui proprio il conduttore di 'Quarta Repubblica' apparirà in collegamento video per raccontare ai telespettatori come sta vivendo il suo periodo di quarantena.