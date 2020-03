La casa del Grande Fratello Vip d'ora in avanti, sarà ancora più blindata, a causa delle nuove direttive emanate dal governo italiano per la nota situazione sanitaria in corso nel Paese.

I concorrenti di Cinecittà quindi, potrebbero non veder più entrare in Casa parenti o amici e dovranno rinunciare anche alle lezioni di fitness tenute da Pasquale Laricchia ogni sabato. Quest'ultimo lo ha svelato sul suo profilo Instagram, dove ha comunicato che, per questioni di sicurezza, non potrà entrare nella Casa del Gf Vip.

Nelle ultime ore intanto, la produzione ha concesso ad Adriana Volpe di poter parlare con la figlia, mentre la puntata di mercoledì prossimo andrà in onda senza la presenza del pubblico in studio.

Pasquale costretto a rinunciare alla lezione di fitness: 'Per questioni di sicurezza io non entrerò in casa'

Sul suo profilo social, l'ex concorrente Pasquale Laricchia ha voluto comunicare la decisione presa dagli autori del Gf Vip di non farlo entrare nella Casa di Cinecittà, dove ogni settimana, tiene la consueta lezione di fitness.

'Io non potrò esserci' esordisce Pasquale, che demanda il compito di allenatore all'amico Patrick e ad Adriana Volpe. Sicuro che i suoi sostituti saranno all'altezza del compito, Pasquale conclude il post con un messaggio di speranza: 'Non disperate, io ritornerò'.

Momenti difficili anche i concorrenti del Grande Fratello che, probabilmente, verranno resi edotti della situazione in atto nel Paese nella diretta di mercoledì prossimo.

Il Gf Vip concede ad Adriana di parlare con i familiari

Anche la produzione del Gf Vip quindi, si sta adeguando in queste ore alle ultime disposizioni governative. Si è venuti anche a sapere che Adriana Volpe, pochi giorni fa, ha potuto parlare con i suoi familiari. Uno strappo al regolamento che, a quanto sembra, sarebbe stato concesso dalla produzione del Reality Show, per permetterle di parlare con la figlia.

In molti hanno quindi pensato che il tutto potesse essere legato all'epidemia ma, stando alle ultime indiscrezioni non sarebbe così. La Volpe infatti, avrebbe sfruttato una clausola del suo contratto che prevedeva di poter parlare con Gisele, qualora il programma si fosse protratto. Da quanto si apprende, sembra che madre e figlia abbiano avuto un colloquio telefonico.

Sembra quasi certo che, a seguito dell'emergenza sanitaria, i concorrenti rinchiusi nella Casa del Gf Vip, non potranno abbracciare i loro cari di persona e al massimo potranno vederli dietro al vetro o in video. Sta di fatto che, anche la diretta di mercoledì 11 marzo, andrà in onda senza la presenza del pubblico in studio.

Si preannuncia una puntata difficile per Alfonso Signorini che però, avrà il supporto dei due opinionisti Wanda Nara e Pupo.