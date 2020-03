Il Coronavirus che dalla fine di febbraio sta colpendo il nostro Paese continua a creare grossi problemi anche al mondo della televisione. Durante tutta la scorsa settimana numerosi programmi tv registrati negli studi in Lombardia sono dovuti andare in onda senza pubblico: ciò è stato deciso dopo come misura per evitare il diffondersi del contagio. Nonostante questo, però, nelle ultime ore il numero delle persone positive è in costante aumento (con un trend di circa 400 contagi in più al giorno) e per questo nella giornata di ieri, mercoledì 4 marzo, il governo ha scelto di prendere delle misure drastiche per tutto il territorio nazionale: oltre alla chiusura delle scuole e università è stato consigliato alle persone di mantenere una distanza di sicurezza di un metro.

E anche la televisione non è passata incolume alle misure restrittive attuate per l'emergenza.

Il 5 marzo Don Matteo al posto della Coppa Italia, mentre il 6 marzo è cancellata la Corrida

A causa di queste misure i palinsesti televisivi di ogni emittente hanno subito dei mutamenti. Il canale più colpito è probabilmente RAI 1, che nella giornata di oggi, giovedì 5 marzo, avrebbe dovuto trasmettere la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Napoli e Inter. Tuttavia il match è stato rinviato a data da destinarsi e per questo il primo canale RAI ha deciso che andrà in onda una nuova puntata della fiction Don Matteo.

La serie andrà dunque in onda per la seconda volta in questa settimana in quanto già trasmessa martedì 3 marzo (collocazione decisa dall'azienda pubblica proprio a causa della presenza della partita, che poi è stata rinviata). Nella giornata di venerdì 6 marzo, invece, il canale ammiraglia della RAI dovrà fare a meno della Corrida: il programma, condotto da Carlo Conti e da Ludovica Caramis, è stato infatti annullato in quanto il pubblico (presenza fondamentale dello show) non potrebbe presenziare in studio.

Al suo posto andrà in onda uno speciale 'Porta a Porta' condotto da Bruno Vespa.

Amici in onda senza pubblico

Ma la RAI non è l'unica emittente ad avere problemi causati dal coronavirus. Anche in Mediaset alcuni programmi subiranno delle modifiche: su tutti Amici di Maria De Filippi, che andrà in onda venerdì 6 marzo senza pubblico in studio. Assenza non da poco per il talent di Canale 5 che da sempre conta su una foltissima quantità di pubblico in studio.

Il provvedimento rimarrà in vigore anche per le prossime settimane a meno di cambiamenti nelle direttive del governo. Non dovrebbero invece avere grossi problemi altri programmi come Avanti un Altro o C'è posta per te, che sono stati già registrati nei mesi precedenti. I programmi condotti da Barbara D'Urso (che vanno in onda da Cologno Monzese) andranno invece ancora in onda senza pubblico come già accaduto nei giorni precedenti. Per quanto riguarda LA7 tutti i programmi sono senza pubblico già dalla giornata di ieri.