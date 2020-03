Nuova settimana di Uomini e donne, che inizierà con il trono over. Nella puntata di oggi, lunedì 16 marzo, in studio verranno a galla i primi problemi tra Marcello e Anna Maria. Le cose non proseguono nemmeno tanto bene tra Aurora e Sandro, mentre Marco e Carlotta continueranno a raccontare la fine della loro storia.

Uomini e Donne, anticipazioni: Anna Maria vuole più certezze da Marcello

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, inizieranno a nascere i primi problemi tra Marcello e Anna Maria. Quest’ultima si sente un po’ “frenata” nella storia e chiederà al cavaliere una sorta di “punto d’incontro”: la distanza che li divide (lei vive a Torino, lui a Roma) forse non gli fa vivere la conoscenza al meglio.

Per questo motivo la donna gli chiederà di viversi più intensamente. La risposta di Marcello sarà un “può essere”, chissà se ad Anna Maria piacerà questa cosa.

Aurora, invece, sta uscendo con Sandro. Secondo le prime anticipazioni, la dama potrebbe non aver ancora baciato il cavaliere. Lei si difenderà dicendo che crede “nell’amore eterno”, ma in tanti non accetteranno questa versione, soprattutto Gianni Sperti, che le dirà: “Tu non baci tanto per il tuo passato, perché hai baciato Jean Pierre e Samuel, quindi il passato non regge”.

Al centro dello studio continuerà anche il chiarimento tra Marco e Carlotta: quest’ultima ha deciso di chiudere la conoscenza e il cavaliere, ovviamente, non l’ha presa e oggi in studio dichiarerà: “Mi sono illuso”. Carlotta, però, rimarcherà dicendo: “No, ci hai creduto, non ti sei illuso”. L’appuntamento con il dating show è per le 14:45 su Canale 5.