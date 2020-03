Prosegue questa settimana su Rai 1 l'appuntamento con il sacerdote detective più famoso della televisione italiana, "Don Matteo 12". Martedì 3 marzo, infatti, è andata in onda, in prima serata, la settima puntata della dodicesima ed ultima stagione della serie interamente dedicata ai Dieci Comandamenti della Bibbia. Il titolo del settimo episodio, infatti, è intitolato come il settimo comandamento ovvero "Non rubare": Don Matteo ha indagato sull'omicidio di una donna a cui avevano rubato una figlia, mentre Nino ha messo in atto un piano per far ingelosire Elisa.

Qualora non si abbia avuto la possibilità di seguire il settimo episodio su Rai 1, vi segnaliamo che è già disponibile la replica sui canali autorizzati Rai.

Dove vedere online la replica di 'Non rubare'

Nel dettaglio, si segnala che la replica della settima puntata di "Don Matteo 12" è già disponibile sul sito on demand Rai Play, che contiene un'intera sezione dedicata alla serie. Nella pagina in questione, infatti, è possibile trovare le repliche di tutti gli episodi già trasmessi della stagione corrente e delle precedenti.

Da ricordare che, per visionare i video su Rai Play è necessario registrarsi e scaricare dal sito un'applicazione da installare sui propri dispositivi. La registrazione è gratuita e non comporta nessun onere a carico degli utenti.

La trama

La trama ufficiale di "Non rubare" ci segnala che Don Matteo ritroverà per caso il corpo senza vita di una donna che poi si scoprirà essere la madre di una sedicenne di nome Alice.

A detta di quest'ultima, la madre era giunta a Spoleto per cercare sua sorella che le era stata sottratta alla nascita. Nel frattempo, Anna cercherà di capire cosa prova per Sergio, mentre Nino ed Elisa litigheranno a causa dell'arrivo inaspettato di Eugenio Nardi, il padre di Marco. Il Nardi si dimostrerà fin da subito interessato ad Anna, creando diversi problemi ai suoi conoscenti. Per far ingelosire Elisa, Nino le farà credere di avere un'amicizia molto speciale con l'attrice Elena Sofia Ricci, in quel momento alloggiata a Spoleto.

Gli ascolti

La dodicesima stagione di "Don Matteo 12" sta riscuotendo un enorme successo di ascolti consolidando sempre di più l'interesse che il pubblico ha nei confronti delle indagini condotte dal sacerdote di Spoleto. La scorsa settimana, infatti, il sesto episodio è stato seguito da 5.812.000 di telespettatori con uno share del 23.2%. Questi numeri hanno permesso alla serie di battere la concorrenza di Canale 5, dove veniva trasmesso contemporaneamente il film "12 anni schiavo", una pellicola che ha interessato 1.505.000 telespettatori con uno share del 7.2%.