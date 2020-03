Domenica 8 marzo, su Rai 1, andrà in onda l'ultima puntata della mini serie La vita promessa 2, diretta da Ricky Tognazzi. La seconda stagione ha confermato gli ottimi ascolti televisivi registrati nella prima serie, battendo regolarmente la concorrenza, su tutti la trasmissione Live! Non è la D'Urso in onda su Canale 5. Cresce, dunque, l'attesa per scoprire cosa succederà nel corso della puntata finale in programma questo fine settimana. I telespettatori sono preoccupati circa le sorti di Carmela e della famiglia Rizzo, complice il ritorno a Little Italy di Spanò, ma le anticipazioni rivelano che tra i protagonisti dell'ultimo episodio reciterà un ruolo importante anche Bruno.

La presenza di Bruno diventa invasiva

Nel corso della terza e ultima puntata de La vita promessa 2, la presenza di Bruno diventerà sempre più invasiva agli occhi di Carmela. Nuove difficoltà impreviste, quindi, per la donna, il cui personaggio è interpretato da una magistrale Luisa Ranieri. Bruno è tornato dalla Germania nel corso della seconda puntata, trasmessa domenica 1° marzo. Il suo arrivo scombussolerà la vita di Carmela, che aveva trovato nella piccola Sarah (figlia di Bruno) una bambina dolcissima con cui riscoprire il piacere di sentirsi madre.

Anche per Bruno, però, la situazione non sarà tanto semplice. Infatti, le trame dell'episodio finale rivelano che a New York potrebbe presto tornare anche la moglie dell'uomo.

Spanò, il suo ritorno spaventa tutti

La quotidianità di Carmela non sarà messa a dura prova soltanto da Bruno, il padre di Sarah. Come abbiamo avuto modo di vedere nel corso della seconda puntata di domenica scorsa, la vita della donna è stata sconvolta dal ritorno inaspettato di Spanò, fuggito in maniera rocambolesca dal carcere dove era rinchiuso grazie all'aiuto di altri mafiosi.

Le anticipazioni della terza e ultima puntata sottolineano come Spanò non si arrenderà tanto facilmente ai ripetuti no di Carmela: l'obiettivo dell'uomo (interpretato dall'attore Francesco Arca) resta quello del primo episodio della prima stagione, avere la bella Carmela a tutti i costi.

Il ristorante di Carmela in pericolo

L'ultima puntata vedrà la protagonista della mini serie La vita promessa 2 fare i conti riguardo a un altro tema importante: la possibile perdita del ristorante.

Come rivelano gli spoiler del finale della seconda stagione, il locale di Carmela corre il serio rischio di essere demolito, a causa dell'esplosione della speculazione edilizia nella città di New York. Dunque, sono tanti gli aspetti che rendono interessante la visione della puntata conclusiva dell'8 marzo, con i fan della Serie TV pronti a seguire le intricate vicende che si svilupperanno attorno alla protagonista Carmela.