Giovedì 19 marzo andrà in onda il decimo e ultimo episodio della dodicesima stagione della fortunata fiction Don Matteo, intitolato 'Non desiderare la roba d'altri' ed ispirato al decimo comandamento. Sta dunque per volgere al termine un'altra stagione di della fiction, anche questa molto apprezzata dal pubblico di Rai 1 così come le precedenti, e i telespettatori sono curiosi di scoprire cosa accadrà in quest'ultima puntata e soprattutto sono desiderosi di sapere se gli attori torneranno presto sul set per girare la tredicesima stagione della fiction.

In attesa di saperne di più in proposito, nell'ultima puntata della fiction, il sacerdote è molto vicino a ottenere la tanto desiderata promozione e diventare cardinale; nel frattempo Sergio potrebbe essere coinvolto in un omicidio e rischiare così di perdere l'amore di Anna e quello della figlia Ines.

Il padre di Ines sospettato di aver ucciso una donna

Dopo un primo momento di incertezza, la storia tra Anna e Sergio è finalmente decollata e i due hanno cominciato a vivere alla luce del sole la loro relazione.

Questo momento idilliaco, però, rischia di essere interrotto da una nuova e terribile accusa: nella casa di Sergio, infatti, viene ritrovato il corpo di una donna senza vita e, sebbene Anna cerchi in tutti i modi di provare l'innocenza dell'uomo, il PM Marco Nardi non sembra credere che si tratti di una coincidenza e per questo chiede ad Anna di scavare più a fondo nella vita del padre di Ines per scoprirne di più del suo passato.

Don Matteo potrebbe diventare Cardianle di Spoleto

Nell'ultima puntata di Don Matteo 12 nuovi colpi di scena attendono anche la canonica del parroco di Spoleto: Don Matteo, infatti, potrebbe finalmente ricevere la tanto desiderata promozione e divenire così cardinale. La notizia getta, però, la città nel caos più totale: Natalina, Pippo, ma anche Sofia, il maresciallo Cecchini, il Capitano Anna e tutti gli abitanti della città di Spoleto non riescono ad immaginare la loro vita senza la rassicurante presenza di Don Matteo per le strade del paese.

Per fermare la partenza di Don Matteo, Cecchini, insieme a Natalina e Pippo, escogita allora un piano infallibile: mettere il prete in cattiva luce di fronte al nunzio apostolico giunto in visita della canonica e di Spoleto.

Pasquale di Nuzzo alias Jordi svela il suo rapporto con la fede

Giovedì 19 marzo va in onda su Rai 1 l'ultima puntata di Don Matteo 12 e anche la storia tra Jordi e Sofia sta per volgere al termine: dopo momenti molto difficili, dovuti alla confessione di Sofia circa l'incidente che ha subito Jordi, i due sembrano aver finalmente ritrovato la serenità. Pasquale di Nuzzo, finalista di Amici12, che nella fiction veste i panni di Jordi, in un'intervista al settimanale Chi ha raccontato di avere un rapporto bellissimo con la fede e di avere pregato a lungo affinché venisse scelto per il ruolo di Jordi nella dodicesima stagione di Don Matteo: un ruolo difficile per il quale l'attore si è confrontato con diversi ragazzi che hanno subito incidenti simili a quelli del suo personaggio.