In questo periodo molto difficile per il Paese, Gemma Galgani ha deciso di pubblicare un post su Instagram per mostrare tutta la sua solidarietà agli italiani e ai suoi followers. In questo periodo, infatti, molte trasmissioni televisive sono state sospese tra cui anche Uomini e donne, Avanti un Altro, Domenica In e Domenica Live.

Un periodo molto complicato

Con un post molto toccante su Instagram, Gemma Galgani ha voluto parlare a cuore aperto a tutti i suoi fan. Ha manifestato grande solidarietà sia per i medici sia per gli infermieri che lavorano senza interruzioni negli ospedali.

Ha palesato quanto sia doveroso da parte di tutti gli italiani, restare a casa onde evitare che i contagi possano aumentare a dismisura. "Siamo coinvolti in un periodo difficile, inutile negarlo, ma prendiamolo come un'opportunità, alla ricerca di quel lato positivo che c'è in tutte le cose, anche le più brutte...", scrive nella didascalia del post la dama torinese.

La Galgani, con la delicatezza che la contraddistingue, riesce sempre a trovare le parole giuste per affrontare discorsi importanti rivolgendosi ai suoi followers.

Parecchi sono stati i commenti pervenuti da persone che hanno apprezzato molto il suo modo di pensare. Non sono mancati, però, i soliti commenti poco carini nei suoi riguardi.

Rivali da sempre

Anche se la dama piemontese ha trovato le parole giuste per rincuorare gli italiani, molti sono i fan della trasmissione a cui mancano i suoi teatrini con Tina Cipollari nello studio di Uomini e Donne. Gemma Galgani, Infatti, è diventata un noto personaggio televisivo da 10 anni a questa parte.

È stata una delle prime ad accedere al trono over del dating show di Maria De Filippi. Sin dai primi mesi, i rapporti con l'opinionista di Viterbo non sono mai stati idilliaci. Soprattutto negli ultimi anni, le loro liti hanno arricchito il palinsesto delle più esilaranti rubriche di Striscia la Notizia.

Alla continua ricerca dell'amore vero

Son passati molti anni da quando Gemma Galgani è giunta nello studio di Uomini e donne.

Da allora, ha conosciuto tanti uomini ma non è mai stata fortunata nel trovare il vero amore. Negli ultimi anni, gli unici che sono riusciti a fare breccia nel suo cuore sono stati Giorgio Manetti, Rocco Fredella e Marco Firpo.

Purtroppo, però, le storie non hanno avuto un felice epilogo e di conseguenza la dama piemontese è stata costretta a ritornare nello studio dove ha avuto la possibilità di conoscere altri cavalieri senza trovare quello giusto. Sui social network c'è chi l'accusa di non voler trovare un uomo ma di essere di presente in trasmissione solo per un amore incondizionato per le telecamere.

In realtà, questa ipotesi, è stata più volte confermata ed evidenziata da Tina Cipollari. Nello studio del dating show, l'unico che si schiera a favore della dama è Gianni Sperti che crede nei buoni sentimenti della Galgani.