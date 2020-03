Irene Capuano e Federica Spano da qualche giorno sono ai ferri corti. Il motivo della lite è stato reso noto ieri sera e sembra che lo scontro sia stato causato dall'interesse di entrambe per il famoso calciatore El Shaarawy. Irene Capuano e Federica Spano sono state insieme durante la settimana della moda milanese e nei giorni precedenti. Le due influencer sono amiche dai tempi del dating show di Uomini e Donne, quando la prima corteggiava Luigi Mastroianni e la seconda Andrea Cerioli. Nelle storie condivise sui social da entrambe le ragazze, si vedeva che passavano spesso il tempo insieme, andando a cena e nei locali.

Ad un certo punto, le due amiche non si sono più viste insieme.

Sul web i Gossip dicevano che fra le due c'era stata una lite e tramite le storie Instagram pubblicate dalla Capuano, sembrava che l'allontanamento dalla Spano fosse stato causato da un ragazzo. Federica ha replicato alle accuse mosse dalla ex amica, affermando che le notizie che circolavano in rete non erano vere e non aveva rubato il fidanzato a nessuna. La risposta attraverso i social non è mancata da parte di Irene, che ha pubblicato una storia ironica in merito alle affermazioni della Spano.

Il calciatore El Shaarawy sarebbe la causa della lite fra le due ex corteggiatrici

Ieri sera Irene Capuano, attraverso Instagram, ha pubblicato una storia confermando la lite avvenuta con la Spano a causa dell'interesse comune delle due per lo stesso ragazzo. Secondo la versione di Irene, Federica le avrebbe sconsigliato di frequentare questo ragazzo, per poi provarci lei stessa. La realtà dei fatti invece, sarebbe un'altra.

La conoscenza fra El Shaarawy ed Irene Capuano è avvenuta qualche mese fa, quando Irene era ancora fidanzata con Luigi Mastroianni. Il 13 ottobre è la sera infatti in cui a Roma, a Ponte Milvio, le due ex corteggiatrici di Uomini e Donne avevano fatto un aperitivo con il calciatore e Manuel Galiano, ex corteggiatore del dating show di Maria De Filippi. Questa serata è stata organizzata da Federica Spano che si stava frequentando, in quel momento con Manuel Galiano.

Il disegno iniziale della serata prevedeva che Irene Capuano facesse da spalla all’amica durante l’uscita a quattro. Proprio quella sera, la Capuano, che era ancora fidanzata con Mastroianni, aveva avuto un'intesa con El Shaarawy. Proprio questa particolare sintonia che si era creata fra i due ha causato un litigio fra Irene e Luigi, al punto tale che dopo circa una settimana i due fidanzati si sono lasciati.

L'intesa di El Shaarawy con Federica Spano è il motivo della lite con Irene Capuano

Nei giorni successivi però la situazione è completamente cambiata, al punto da ribaltarsi. Fra il calciatore e l'ex corteggiatrice di Andrea Cerioli è scoppiata la passione.

L'ex scelta di Mastroianni è venuta a conoscenza durante la fashion week milanese che Federica si era vista qualche tempo prima, di nascosto, con il calciatore. La Spano ha anticipato il suo ritorno da Milano a Roma per incontrare nuovamente El Shaarawy. La data che ha fatto esplodere la lite è quella del 23 febbraio, una decina di giorni fa, quando il calciatore e Federica hanno trascorso una serata nel locale romano Toy RoOm. Quella sera era presente anche Irene che, accorgendosi del feeling fra i due, ha abbandonato, indispettita, il locale. Nessuna replica, invece, è arrivata da parte di El Shaarawy che si trova protagonista di questo scontro sui social.