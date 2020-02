Selezioni aperte a cura di Cineworld Roma per la realizzazione di una nuova serie televisiva (si cercano i sosia di numerosi calciatori) e di alcune scene di un film (si cercano persone in possesso di apparecchi fotografici). Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di Zerostories per la realizzazione di un nuovo game show dedicato alla cucina, consistente nella sfida ai fornelli da parte di concorrenti privi di abilità nel settore.

Cineworld Roma

Per una nuova serie televisiva, Cineworld cerca i sosia dei seguenti calciatori: El Shaarawy, Bruno Peres, Juan Jesus, Aldair, Hassler, Mihajlovic, Carnevale, Tempestilli, Comi.

Gli interessati devono fare direttamente riferimento alla pagina ufficiale Facebook di Cineworld Roma, dove troveranno ogni ulteriore dettaglio e indicazione. Per le scene di un film da girarsi nelle seguenti date: 11, 17 e 21 febbraio, si cercano poi fotografi con flash esterno metz 45 o metz 60 o, ancora, nissin da 4.800 in su. I candidati devono far riferimento al seguente numero telefonico: 392/6724326, tramite whatsapp, numero a cui devono rivolgersi anche i possessori di macchina fotografica reflex/canon.

Anche in questo caso consigliamo comunque vivamente la previa consultazione della pagina di Cineworld, con ulteriori recapiti di contatto a cui è peraltro possibile chiedere ulteriori informazioni anche di carattere tecnico.

Un nuovo game show

Per un nuovo game show televisivo tutto incentrato su una sfida ai fornelli, si cercano in tutta Italia concorrenti possibilmente ben poco esperti di cucina (per intendersi, soggetti che preferiscono ordinare la cena da casa anzichè accendere il forno anche solo per scaldare qualcosa) ma comunque disposti a cimentarsi nell'ambito di una interessante trasmissione televisiva.

I selezionati dovranno comunque cercare di preparare un piatto a regola d'arte, sotto la supervisione di esperti chef. Per candidarsi, gli interessati devono inviare alcune fotografie e una breve presentazione, unitamente ai propri dati personali e di contatto, a questo indirizzo di posta elettronica: casting@zerostories.tv, inserendo nell'oggetto 'Casting Cucina'.

In alternativa, possono compilare l'apposito form presente sul sito di Zerostories, alla sezione casting di questo nuovo programma, inserendo i propri dati e indicazioni concernenti professione e stato civile, compilando poi con cura la liberatoria sui diritti di immagine e quanto concerne informativa sulla privacy e la licenza gratuita relativa ai materiali caricati in sede di inoltro della propria candidatura, raccontando infine per quale motivo la cucina non è il proprio forte.