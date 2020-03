Lo scorso sabato 29 febbraio Gianmarco Onestini e Adara Molinero sono stati ospiti del programma iberico Sabado Deluxe. Durante il talk la coppia ha raccontato il momento di felicità che sta vivendo, ma la modella iberica ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La Molinero ha ammesso di soffrire molto per le tensioni che si sono venute a creare all'interno della sua famiglia da quando frequenta il modello bolognese. Inoltre la vincitrice del GF Vip di Spagna ha parlato di un ipotetico tradimento del suo ex fidanzato, Hugo Sierra.

Negli ultimi giorni, le dichiarazioni di Hugo Sierra e Ivana Icardi stanno facendo molto discutere. I due giovani attualmente sono impegnati nel programma Supervivienties, alla quale è presente anche la mamma di Adara Molinero. La vicinanza tra Ivana e Hugo, secondo molti, sarebbe solo una ripicca nei confronti della coppia Onestini-Molinero.

Adara delusa dal comportamento del padre

Adara Molinero a Sabato Deluxe ha ammesso di essere molto delusa per il comportamento che sta avendo suo padre. La famiglia della modella infatti, non avrebbe visto di buon occhio la nuova relazione con Gianmarco Onestini.

L'ex concorrente del GF Vip di Spagna ha rivelato che suo padre sta difendendo a spada tratta Hugo Sierra.

I rapporti tra Adara e suo padre sarebbero peggiorati da circa una settimana e mezzo, quando i due hanno avuto uno scontro piuttosto acceso. Secondo la Molinero, il padre sui social si sarebbe più volte schierato dalla parte di Hugo Sierra come se fosse lui il figlio. Inoltre, la fidanzata di Gianmarco Onestini ha spiegato che ha bisogno di sentire la vicinanza del padre in un momento così difficile.

A quel punto, il conduttore ha chiesto ad Adara Molinero come mai suo padre avesse messo in atto in comportamento simile. La diretta interessata allora ha affermato: "Nessuno sa quello che ho passato a Maiorca. E' stato molto duro" Adara ha sostenuto che con Hugo Sierra non andava bene la vita di coppia, poiché lui era molto freddo nei suoi confronti.

La Molinero lancia il sospetto di essere stata tradita dall'ex fidanzato

Durante l'intervista a Sabato Deluxe, Adara Molinero ha confermato che i rapporti tra Hugo Sierra e sua madre non sono mai stati buoni. Addirittura, l'ex compagno della modella avrebbe impedito alla suocera di assistere al parto in ospedale. In quell'occasione Adara ha ammesso di fatto quello che gli era stato chiesto da Hugo per non creare tensioni in un momento di felicità.

Nel corso dell'intervista, la vincitrice del GF Vip ha ammesso che spesso Hugo la trattatava male e la insultava: per questo la ragazza chiamava sua madre per una parola di conforto.

Infine, Adara Molinero ha precisato di non essere mai stata vittima di maltrattamenti fisici, ma ha lanciato il sospetto di essere stata tradita più volta dal Sierra. La giovane ha spiegato di essere convinta che il suo compagno sia stato infedele anche mentre era incinta: "Si stavano vedendo, poi lei ha saputo che lui stava con me. Non ho prove, ma so la ragazza chi è e dove vive". La modella iberica ha affermato di aver contatto la presunta "amante" prima di entrare nella casa del reality-show, ma quest'ultima non avrebbe mai risposto ai suoi messaggi.