Pochi giorni fa Adriana Volpe ha dovuto lasciare il reality show in seguito alla morte del suocero Enrico Parli. Nonostante il suo ritiro improvviso, c'è chi in casa continua a parlare di lei e del suo percorso all'interno del reality show di Canale 5. In particolare Andrea Denver che aveva instaurato con lei un bel feeling, ha ricordato alcuni dei bei momenti trascorsi nella casa di Cinecittà.

Alcuni ricordi

Nella casa del Grande Fratello Vip non c'è spazio solo per i discorsi sulla finalissima di mercoledì 8 aprile o ad argomentazioni legate all'emergenza sanitaria.

Infatti, ieri sera Andrea Denver si è lasciato andare parlando di Adriana Volpe con Patrick Ray Pugliese: "Adriana mi manca" e, tirando una foto dalla tasca dei pantaloni, ha aggiunto: "E' una bellissima donna. Spero che stia bene e che ci stia guardando". Andrea e Adriana hanno instaurato un bellissimo rapporto d'amicizia nella casa di Cinecittà.

Nella casa, ovviamente, non sanno che le cose per Adriana non sono andate al meglio. Infatti, nei giorni scorsi, è giunta la notizia della morte del suocero Ernesto Parli, uomo di sport molto apprezzato soprattutto in Svizzera nel cui campionato di calcio ha rivestito per diversi anni il ruolo di patron del FC Chiasso.

I disturbatori della notte

Per Andrea Denver, nella casa del Grande Fratello Vip, non c'è spazio solo per ricordare Adriana Volpe e quindi si lascia andare a giochi goliardici con gli altri concorrenti. Infatti, con la complicità di Sossio Aruta, primo finalista del reality, sono diventati i disturbatori notturni della casa.

Nonostante, nei giorni scorsi, ci siano state delle discussioni in seguito al troppo frastuono procurato di notte, i due soci in affari di scherzi hanno deciso di ritornare a svegliare i compagni d'avventura utilizzando piatti e pentole per divertirsi.

La Marini intanto continua a far parlare

Sono passati alcuni giorni dall'esclusione dal Grande Fratello Vip, ma Valeria Marini continua a far parlare di sè nella casa e fuori. In particolare, nell'ultima puntata di Live-Non è la D'Urso, la Marini è stata ospite di Barbara d'Urso attraverso il collegamento Skype.

Valeria ha avuto modo di parlare sia del suo rapporto all'interno della casa con Antonella Elia sia dei momenti più belli vissuti nel reality.

In particolare, quando ha posto l'attenzione sui comportamenti poco carini della Elia, è intervenuta Elenoire Casalegno facendo notare dei particolari non di poco conto relativi al passato. Infatti, Eleoinore e Valeria hanno partecipato alla prima edizione del GF Vip e, in quell'occasione, i loro diverbi son diventati virali soprattutto per un oggetto 'indispensabile', il colapasta.