È andata in onda oggi, lunedì 9 marzo 2020, la registrazione del Trono Classico che vede come protagonisti Giovanna Abate, Sara Shaimi, Carlo Pietropoli e Daniele Del Moro. In particolare, nella puntata di oggi il corteggiatore Sonny decide di lasciare lo studio mentre Alessandro convince entrambe le donne.

Sonny abbandona il programma

Sonny, sceso per Sara già da tempo, nelle scorse puntate aveva iniziato una frequentazione anche con Giovanna (ex corteggiatrice di Giulio Raselli). La ventinovenne di Rieti, risentita dalla decisione del ragazzo di tenere il piede in due scarpe, lo accusa di non avere interesse nei suoi confronti e dà della 'gatta morta' alla nuova tronista.

Sara sembra delusa e pronta a chiudere la frequentazione ma, inaspettatamente, anche Giovanna è dello stesso parere. Sonny decide così di eliminarsi.

Sara si commuove per il rapporto con il padre

Continua poi la visione delle esterne. Questa volta è il turno del corteggiatore Alessandro Graziani, un giocatore di pallavolo professionista già noto per aver partecipato come tentatore a Temptation Island 2019. Alessandro e Sara fanno un'esterna al mare: la ragazza si sente a suo agio e decide di parlare della sua famiglia, in particolare del padre che la rimproverava spesso.

L'assistente di volo racconta che le è sempre mancata la presenza di una figura maschile e di aver scoperto soltanto alle superiori, grazie all'affetto delle sue amiche, cosa fosse un abbraccio. Proprio al brutto rapporto con il genitore attribuisce i suoi insuccessi sentimentali passati.

Alessandro a Giovanna: 'ti porterei via'

L'esterna successiva riguarda lo stesso pallavolista che sembra essere particolarmente vicino anche a Giovanna.

Decide di portarla nel paese dei nonni e di raccontare della sua infanzia. Tra i due c'è molta affinità, messo alle strette si sente obbligato a sbilanciarsi, confessato a Giovanna che è proprio lei la sua preferita. L'uomo, però, non è ancora pronto per fare una scelta definitiva e preferisce continuare ad approfondire la conoscenza di entrambe. In studio per la ragazza di Roma c'è anche Sammy, in questo caso l'unico che si è veramente dichiarato per lei.

Nel video i due sembrano molto affini e ballano una bachata.

In studio Giulio e Giulia

Sul termine della puntata di oggi fanno ingresso Giulio Raselli e Giulia D’Urso, coppia formatasi proprio all'interno dello studio. Con un certo imbarazzo Giovanna (ex corteggiatrice di Giulio) saluta entrambi I ragazzi, essi rivelano che dopo un mese di frequentazione già convivono in un piccolo appartamento in affitto.

Dopo la notizia Gianni, l'opinionista storico della trasmissione, parte in attacco nei confronti di Giulio sospettoso della scelta affrettata di andare a convivere. Anche in passato erano stati mossi dei dubbi per la repentina infatuazione del ragazzo nei confronti di Giulia e per il fatto che i due già si conoscevano di vista.