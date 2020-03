Nel pomeriggio di giovedì 5 marzo Antonella Elia e Valeria Marini hanno avuto l'ennesimo scambio di opinioni al vetriolo nella casa del Grande Fratello Vip 4. Questa volta ad evitare il peggio tra le due concorrenti del reality-show di Canale 5 ci ha pensato Andrea Denver. Il modello italo-americano non solo ha cercato di sedare gli animi, ma ha anche ripreso le sue coinquiline.

Gli scontri tra Valeria Marini e Antonella Elia all'interno della casa più spiata d'Italia, ormai sono all'ordine del gioco.

Il giorno dopo la quindicesima puntata del GF, la showgirl aveva cercato un chiarimento con la sua coinquilina; ma Antonella per l'ennesima volta aveva risposto con un due di picche: "Stammi lontana". A quanto pare le due sono sempre più lontane dal deporre l'ascia di guerra.

Nuova lite tra Antonella e Valeria

Questa volta la lite tra l'ex valletta di Non è la Rai e la showgirl è avvenuta in cucina: le due concorrenti si trovavano di fronte al lavabo ed involontariamente la Elia ha sfilato le infradito della Marini.

A quel punto Valeria per richiamare l'attenzione della sua coinquilina, le ha dato un colpetto sui reni. Ovviamente il gesto della Marini non è stato visto di buon occhio dalla 56enne torinese che a sua volta ha accusato la sua "rivale" di averla spintonata; immediata la replica della Marini che ha subito puntualizzato di non voler cadere in tale provocazione.

In poco tempo i toni tra le due si sono infiammati.

Dalla veranda Valeria Marini ha inveito più volte contro Antonella: "Sei un concentrato di cattiveria, tu stai superando ogni limite, tanto il pubblico vede". Poco dopo la showgirl sarda ha rincarato la dose, tanto da tirare in ballo la lite avvenuta all'Isola dei Famosi tra la Elia e Aida Yespica. La Marini ha portato alla luce l'episodio in cui la Elia aveva tirato i capelli della modella.

A quel punto in modo piccato la diretta interessata ha replicato: "Smettila di provocarmi."

L'intervento di Andrea Denver

Di fronte allo scambio di opinioni piuttosto acceso tra Valeria Marini e Antonella Elia, è intervenuto Andrea Denver. Il modello italo-americano ha alzato la voce per evitare che le due concorrenti arrivassero ad un nuovo scontro fisico: "Ragazze basta, qua stiamo tirando la corda".

Visto che le due non cennavano a placarsi, Andrea ha invitato Valeria Marini ad andare in confessionale visto che era stata chiamata dagli autori. Nel frattempo Antonella Elia ha continuato ad inveire la sua coinquilina: “Mandami a casa cretina".

Di fronte all'ennesimo ripetuto dalla concorrente torinese, Andrea Denver è letteralmente sbottato: "Non dire queste parole gratuite, dire 'cretina' è un insulto".