I concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati informati sulla gravità della situazione Coronavirus sul territorio italiano. Un video di Michele Cucuzza e la messa in onda della conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte, hanno fatto toccare con mano l'emergenza agli inquilini del reality show. In seguito la produzione ha mostrato anche immagine relative ai parenti dei Vip, nel tentativo di tranquillizzare e rasserenare gli animi. Tante sono state le reazioni alla visione dei filmati, su tutte quella di Antonio Zequila che è scoppiato in lacrime e ha dichiarato: "Non ha più senso continuare a giocare".

Il pianto disperato di Antonio Zequila

I concorrenti del Grande Fratello Vip, sono rimasti spiazzati e traumatizzati per ciò che hanno appreso rispetto alla gravità del Coronavirus in Italia. Tra coloro che da subito hanno dichiarato di voler lasciare il gioco c'è sicuramente Antonio Zequila, il napoletano si è immediatamente preoccupato della mamma ottantenne e ha dichiarato: "Non ha più senso continuare a giocare". L'attore ha espresso agli altri inquilini la volontà di lasciare il reality dopo aver ascoltato attentamente le parole in conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il messaggio dell'ex inquilino Michele Cucuzza.

Zequila ha sostenuto l'impossibilità di ridere e scherzare all'interno della Casa dopo aver appreso la gravità di ciò che sta accadendo fuori. Andrea Denver è risultato essere uno dei più traumatizzati per le notizie apprese e si è lasciato andare, anch'esso, in un pianto disperato. Antonio ha mostrato tutta la sua preoccupazione per i familiari e senza mezzi termini ha dichiarato di fregarsene del gioco e delle sue dinamiche, ha poi chiosato dicendo: "Io già perso mio padre, ho una madre di 80 anni".

Al napoletano non è piaciuta la decisione del Grande Fratello di separare i concorrenti in gruppi per dare una notizia così importante, secondo Antonio Zequila doveva essere comunicata a tutti attraverso delle immagini in salotto.

Fabio Testi, dall'alto della sua esperienza, ha cercato di tranquillizzare Antonio, ha sostenuto che in questo momento il Grande Fratello potrebbe essere un sollievo per gli italiani che sono costretti a stare in casa.

Dopo la visione di un filmato della madre che lo rassicurava e lo invitava a non preoccuparsi, Zequila è scoppiato in lacrime. Anche Denver dopo la visione di alcune immagini si è commosso: Patrick ha cercato di rincuorarlo ma il modello, ha chiesto un confronto con gli autori del programma, vuole vederci chiaro e poi decidere se continuare o lasciare definitivamente il reality show.