Dopo la chiusura di Verissimo, CR4 e Domenica Live pare che anche al GF Vip4 qualcosa cambierà. Ieri ai gieffini è stato comunicato l’aggiornamento sulla situazione emergenziale che riguarda ora tutta l’Italia, vittima del coronavirus.

La diretta della sedicesima puntata del Gf Vip non andrà in onda da Roma perché Alfonso Signorini vive a Milano. Per ora Alfonso Signorini fa sapere che resterà nel capoluogo lombardo mercoledì e che presenterà il Reality Show dallo studio di “CR4 - La Repubblica delle Donne”.

Wanda Nara e Pupo non parteciperanno. La moglie di Icardi ha pubblicato su Instagram uno stato in cui afferma di trovarsi a Parigi lanciando l’hashtag #iorestoacasa, anche Pupo resterà nella sua casa in Toscana.

Tutto in evoluzione al GF Vip4

Ancora non si sa esattamente cosa deciderà di fare la produzione del GF Vip4. Gli autori del programma hanno chiesto ai concorrenti se preferiscono restare nella casa, oppure uscire per tornare dalle loro famiglie, come consentito dal Decreto del Presidente del Consiglio Conte.

E’ stato Michele Cucuzza ieri ad informare i gieffini, in collegamento video, sulle recenti misure restrittive messe in atto dal governo per l’emergenza. Il giornalista Cocuzza, ex concorrente del GF Vip4, ha mostrato loro il comunicato del Premier Conte e ha spiegato la situazione generale del paese, dal numero dei contagi che ha raggiunto i 10.000 casi, al divieto di assembramenti. Insomma Cucuzza ha disegnato nel dettaglio lo scenario del paese.

Ai concorrenti del GF Vip4 sono stati mostrati video dei propri famigliari

Le loro famiglie hanno cercato comunque di rassicurarli sulle condizioni personali di ciascuno e li hanno spinti a continuare il reality. Ma qualche concorrente del GF Vip4 si è visibilmente commosso. Intanto vista la gravità della situazione verrà domandato probabilmente ai concorrenti stessi se vorranno rimanere nella casa fino al 27 aprile o se preferiranno subito tornare nelle proprie dimore.

Le reazioni sono state diverse. Antonio Zequila si è mostrato molto scosso dalla notizia e ha dichiarato che non ha più voglia di giocare in questa situazione. Patrick ha ricordato che durante la guerra gli spettacoli andavano avanti per sostenere le persone e da professionista, ha precisato di voler rimanere chiedendo comunque prima di conoscere bene alcuni dettagli dalla produzione. Adriana Volpe si è soffermata a pensare a come farà la gente senza lavorare, ad arrivare alla fine del mese. Per Sossio Aruta l'Italia è ora come la Cina all'inizio di tutta l'emergenza. Fabio Testi è intervenuto nel dibattito di ieri sera e ha precisato che, se il GF Vip deciderà di andare avanti, gli autori dovranno dare informazioni assolutamente più precise, perchè se è necessario intrattenere il pubblico a casa, è bene sapere in questo preciso momento, anche come devono comportarsi i concorrenti.

Fabio Testi ha invece dichiarato di voler abbandonare la casa.

"Questa non è la mia vita" ha aggiunto Fabio Testi al GF Vip4

Anche se è stato rassicurato dal figlio che si trova a Shangai, Fabio Testi ora preferisce uscire dalla casa del GF Vip4. E’ vero che ha firmato un contratto ma questo è accaduto in situazioni diverse, di normalità. Andrea Denver si è mostrato molto turbato, Antonio Zequila, Paola Di Benedetto e Sossio Aruta sono invece scoppiati a piangere.

Ora la produzione Mediaset ed Endemol attendono di conoscere le decisioni dei concorrenti. Intanto la 16^ puntata di mercoledì andrà in onda dagli studi di Milano.

Con l’emergenza coronavirus cambia tutto e anche la situazione al GF Vip può cambiare in ogni istante.