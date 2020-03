Con il decreto riassumibile nello slogan 'Io resto a casa' il Governo italiano ha imposto, per la lotta al coronavirus, pesanti restrizioni allo spostamento delle persone. Se non per motivi urgenti o strettamente necessari, infatti, fino al prossimo 3 aprile del 2020, salvo proroghe, si dovrà restare tutti a casa al fine di spezzare la catena del contagio. Per rendere meno dura questa fase di emergenza nel nostro Paese, molti fornitori di servizi online hanno lanciato delle importanti iniziative.

Tra questi spicca Infinity che ha deciso di raddoppiare da 1 a 2 mesi la prova gratuita per i nuovi clienti in accordo con quanto riportato dal sito Internet del TGCom24 nella giornata di domenica scorsa, 8 marzo del 2020.

Prova gratuita di 2 mesi su Infinity, promozione attiva dallo scorso 7 marzo

Nel dettaglio, l'offerta relativa alla prova gratuita per 2 mesi su Infinity è partita lo scorso 7 marzo per tutti i nuovi clienti che, dal sito Internet, si registrano online alla piattaforma di video streaming on demand che, appartenente al Gruppo Mediaset, permette di vedere non solo film e Serie TV ma anche tanti cartoni animati (molto preziosi per il momento dato che i bambini non vanno a scuola).

Per registrarsi online alla piattaforma Infinity, dopo aver cliccato sul link 'Prova 2 Mesi Gratis', basta avere un account Google oppure un account Facebook attivo. In alternativa si può procedere con la registrazione online standard tramite e-mail e password dopo aver letto ed accettato le condizioni generali di fornitura del servizio Infinity.

Le novità in arrivo su Infinity a marzo ed aprile 2020, film e serie Tv

I clienti di Infinity, compresi quelli che attiveranno l'abbonamento con i primi due mesi gratis, potranno accedere alle novità attese per il mese di marzo e per quello di aprile del 2020 a partire dall'attesissimo film Joker con Joaquin Phoenix passando per il sequel del film cult di Stanley Kubrick Shining, ovverosia Doctor Sleep con protagonista l'attore Ewan McGregor.

Tra le serie Tv in arrivo, invece, spicca la terza stagione di Young Sheldon e la quarta stagione di Riverdale.

Inoltre, molti dei titoli a catalogo su Infinity sono fruibili pure in lingua originale, e in 4K. Così come, per chi non vuole consumare giga, il servizio Infinity offre incluso nell'abbonamento pure il download dei contenuti su PC, smatphone e tablet. Dopo i primi due mesi gratuiti, per chi volesse mantenere il servizio on demand, Infinity ha attualmente un costo mensile che è pari a 7,99 euro al mese, mentre il piano annuale permette di risparmiare pagando 69 euro per dodici mesi di visione.

Non solo Infinity con visione gratis: c'è pure Amazon, Tim Vision e Dplay

Ma Infinity non è attualmente l'unico servizio con prova o accesso gratuito. Fino al 31 marzo del 2020, infatti, Amazon ha aperto a tutti il servizio Prime Video previa registrazione, e lo stesso dicasi per Tim Vision e per Dplay con il servizio Dplay Plus che è attivabile con il primo mese gratuito. In questo momento in cui occorre evitare gli spostamenti, e stare a casa, quindi, c'è un'ampia scelta di servizi in streaming online che sono fruibili senza andare a spendere nemmeno un euro.