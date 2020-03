Marco Castoldi, in arte Morgan, è diventato per la terza volta papà. L'ex cantante dei Bluvertigo, dopo essere stato al centro di numerose polemiche in seguito a quanto accaduto con Bugo durante la settantesima edizione del Festival di Sanremo, oggi può invece gioire per la nascita della sua terzogenita. È nata Maria Eco: è lei il frutto dell'amore del cantante e della sua compagna Alessandra Cataldo. Ad annunciare la lieta notizia, con un post su Facebook, è stato Ricc Frost. Il dj ha espresso le sue congratulazioni per la nascita della piccola creatura sia alla neo-mamma che al papà.

"Benvenuta Maria Eco Castoldi, un momento difficile per nascere ma un motivo in più per gioire! Un abbraccio alla mamma Alessandra e a papà Morgan", recita il post scritto da Frost e tantissimi sono stati immediatamente i commenti e gli auguri ai due genitori. Al momento, Morgan e la sua compagna non hanno rilasciato dichiarazioni in merito alla nascita di Maria Eco.

Maria Eco, un'altra femmina in casa Castoldi

Dopo Anna Lou, oggi 18enne, nata dalla relazione con Asia Argento, e Lara di 6 anni nata invece dalla relazione del cantante con Jessica Mazzoli, ecco un'altra femmina in casa Castoldi.

Da tre anni Morgan ha una storia con Alessandra Cataldo e con l’arrivo di Maria Eco il loro amore è stato suggellato. Qualche mese fa Morgan aveva raccontato della sua relazione con Alessandra che, però, si è sempre tenuta a distanza dai riflettori nonostante le problematiche del compagno. Morgan, in un'intervista, aveva raccontato di essere molto felice e di amare la sua compagna, ma aveva anche chiesto il rispetto della loro privacy.

Morgan ieri scherzava tra le vie di Milano

Ieri pomeriggio Marco Castoldi, in attesa della nascita della sua bambina, scherzava, passeggiando in monopattino per le vie di Milano. In queste ore sta infatti girando molto sui social network il video dell’artista con il suo originale mezzo di locomozione mentre canta “le brutte intenzioni... la maleducazione", dunque il testo riveduto e corretto che ha causato la lite ormai celeberrima con Bugo sul palco del teatro Ariston.

Inutile dire che il video è diventato virale nel giro di poche ore e c'è da dire che questa versione di 'Sincero', il titolo del brano portato al Festival di Sanremo, è ormai diventata un vero e proprio tormentone. Fu proprio Morgan a riscriverla sul momento lanciando una velenosa frecciata al suo compagno 'sanremese', al culmine di una lite già scoppiata dietro le quinte, e creando un caso unico nella lunga storia della kermesse canora più amata dagli italiani. Nessun artista, in 70 anni, aveva mai lasciato il palco durante la propria esibizione.