Nonostante abbia dovuto abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip, Asia Valente continua a far parlare di sé anche se in modo negativo. Dopo l'abbandono del gioco infatti, l'ex gieffina si è lasciata andare a commenti poco delicati in tema di Coronavirus e che hanno fatto molto discutere. Nonostante i concorrenti siano stati messi a conoscenza della grave situazione sanitaria in corso nel nostro paese, Asia una volta uscita dalla Casa, ha infatti scherzato sul delicato tema e lo ha fatto tramite alcune Instagram Stories nelle quali, tra le altre cose, ha lanciato uno strano appello: 'Cercasi fidanzato per quarantena'.

Asia nella bufera: gaffe sul Coronavirus

Nella puntata di mercoledì scorso, Asia Valente ha dovuto abbandonare la casa del Gf Vip e, subito dopo l'eliminazione, è potuta rientrare in possesso del suo telefono e dei social. La giovane influencer si è messa subito in contatto con i suoi followers, rilasciando delle dichiarazioni discutibili sul tema del Coronavirus che hanno scatenato una bufera sul web. L'ex gieffina infatti, ha dichiarato di essere l'unica immune d'Italia, essendo stata rinchiusa per diverse settimane nella casa del Gf Vip.

Asia scherza sul Coronavirus: 'Io l'unica immune', il web in rivolta

L'ironia di Asia che, sul suo profilo Instagram dice: 'Sì, sono la prima e unica immune d'Italia', non è piaciuta a molti utenti del web. La giovane non è nuova alle gaffe su temi delicati e che toccano molte persone. Durante la sua permanenza nella casa del Gf Vip, la concorrente si era resa protagonista di frasi inappropriate, utilizzando il termine 'down' in modo dispregiativo nei confronti di Sossio e che avevano scatenato dure reazioni del pubblico nei confronti di Asia.

La Valente dopo l'uscita : 'Cercasi fidanzato per quarantena'

Non contenta delle gaffe all'interno della Casa del Gf Vip, Asia ha dato dimostrazione di non aver forse ben compreso la gravità della situazione in Italia e sul suo profilo Instagram ha voluto lanciare uno strano appello: 'Cercasi fidanzato per la quarantena'. In questo delicato momento, la Valente non è l'unica giovane influencer a sottovalutare l'emergenza.

Anche altre sue colleghe sono finite al centro delle polemiche per aver pubblicato degli assurdi commenti, come il caso di Chiara Biasi o di Soleil Sorge tanto per citarne alcune. Quest'ultima ad esempio, rifugiatasi in Repubblica Dominicana, ha sminuito la pericolosità del virus scatenando di contro le reazioni furiose degli utenti social e non solo. Ora si resta in attesa delle scuse di Asia e delle altre influencer per le gaffe commesse.