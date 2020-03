Lunedì 2 Marzo, è andata in onda in prima serata su Canale 5, la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Quest'ultimo nel corso della serata ha affrontato diversi temi, tra cui la rivalità tra la showgirl Valerina Marini e Antonella Elia. Inoltre, si è anche discusso dell'eliminato della puntata, anzi del nominato, visto e considerato che non c'era eliminazione in questo televoto. Infatti, in nomination c'erano le tre giovani entrate poche settimane fa (Teresanna Pugliese, Asia Valente e Sara Soldati) e Fabio Testi, nominato dagli altri concorrenti della casa più spiata d'Italia.

Alla fine il pubblico ha salvato Teresanna e Sara, e la Valente è stata la meno votata, ed è finita in nomination.

Lite tra la Elia e la Marini

Signorini ha iniziato la puntata parlando dell'argomento più caldo della settimana, cioè la lite tra la Elia e la Marini. In particolare, il conduttore televisivo ha rimproverato entrambe le donne per il loro comportamento, ma ha anche fatto una ramanzina alla brasiliana Fernanda Lessa che ha spinto Antonella e provocato Valeria.

Successivamente, l'attenzione si è spostata su Antonio Zequila, che ha continuato ad affermare di aver avuto una storia con la giornalista Adriana Volpe.

Ma non è tutto, perché l'attore ha anche raccontato in confessionale una storia molto dettagliata tra i due. Poco dopo, si è giunti ad un nuovo scontro tra i due protagonisti, in quanto la donna ha ribadito nuovamente la sua verità. Ad un certo punto è intervenuto l'opinionista televisivo Pupo, che ha parlato del flirt con la napoletana Barbara D'Urso.

Poi, si è passati a parlare dell'emozionante messaggio che il figlio di Testi ha scritto al padre.

Quest'ultimo ha chiesto al pubblico di essere eliminato. Nel frattempo, Paolo Ciavarro è stato messo a conoscenza del Gossip su Clizia, riguardo la sua età, ma ha reagito bene.

I nominati della quindicesima puntata: Fabio Testi, Asia Valente e Sara Soldati

Poi è arrivato il momento più caldo della puntata, cioè quello delle nomination. In primis Signorini ha voluto annunciare ai concorrenti della casa di Cinecittà che questa settimana non ci sono stati preferiti e quindi è stato effettuato un meccanismo diverso per le nomination.

In pratica, ad eccezione della Valente che era già al televoto, ogni uomo del Gf Vip ha avuto la possibilità di poter salvare una donna. Alla fine al televoto ci è finita Sara, ma ci sono stati molti salvataggi che hanno fatto discutere, tra cui quello di Denver che ha salvato Paola, o anche Aristide e Fabio che non hanno salvato la Elia. Poco dopo, ci sono state le classiche nomination, in quanto gli uomini non erano di certo immuni. Dopo 12 votazioni, Testi ha ricevuto 9 nomination ed è finito al televoto matematicamente, senza il bisogno di far votare la Pugliese, la Marini, la Soldati e Asia.