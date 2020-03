Prosegue l'appuntamento con le novità de Il Paradiso delle Signore, la TV Soap italiana che sta registrando ottimi ascolti sulla tv di Stato. La trama della puntata del 2 marzo su Rai 1 rivela che Marta Guarnieri e Riccardo organizzeranno una cena per riportare la pace in famiglia. In dettaglio, i due fratelli vorrebbero che la zia Adelaide faccia pace con loro padre Umberto. Angela, invece, sarà convocata dall'avvocato, con importanti notizie sul figlio.

Il Paradiso delle Signore, puntata 2 marzo: Marta organizza una cena per riappacificare Umberto e sua zia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, incentrate sulla puntata in onda lunedì 2 marzo su Rai 1, rivelano importanti novità per gli amanti della soap opera. Nella fattispecie, Angela (Alessia Debandi) continuerà ad inseguire il suo sogno di ritrovare suo figlio dopo essersi avvicinata pericolosamente a Riccardo. Fortunatamente, l'avvocato Lomonaco incaricato delle ricerche, convocherà la Venere per importanti novità.

Inoltre, tutti gli occhi saranno puntati su Umberto (Roberto Guarnieri) e Adelaide (Vanessa Gravina). A tal proposito, la convivenza tra il Guarnieri e la Contessa di Sant'Erasmo si rivelerà molto problematica, dopo che quest'ultima ha comprato la tenuta di famiglia. Una convivenza forzata, tanto che Riccardo (Enrico Oetiker) e Marta cercheranno in ogni modo di calmare le tensioni. Per questo motivo, i due fratelli decideranno di organizzare una cena per riportare la serenità tra la zia e loro padre.

Clelia confessa a Luciano di conoscere la verità su Federico

Le anticipazioni della trama de Il Paradiso delle Signore in onda domani 2 marzo su Rai 1 rivelano che Clelia svelerà al ragionier Cattaneo di aver scoperto che Federico non è in realtà suo figlio, dopo aver trovato alcuni documenti nella sua scrivania. A tal proposito, il giovane tornerà a lavorare per il grande magazzino dopo aver superato la delusione dell'operazione alla spina dorsale.

In questo frangente, il figlio di Luciano (Giorgio Lupano) si dimostrerà molto entusiasta, tanto da chiedere a Vittorio di invitare uno dei piloti delle Frecce Tricolori per sponsorizzare l'attività di Vittorio.

Adelaide contesa tra Achille e il Guarnieri

Umberto, nel frattempo, rimarrà stupito quando scoprirà che Adelaide ha invitato Achille a cenare da loro. In questo frangente, il Guarnieri dimostrerà di non arrendersi, tanto da fare di tutto pur di farsi perdonare dalla cognata. A tal proposito le ricorderà che hanno un rapporto unico. Il padre di Marta riuscirà a risanare il rapporto con la Contessa di Sant'Erasmo?

In attesa di saperlo, si precisa che la quarta stagione dello sceneggiato è disponibile in streaming o in modalità on-demand sul sito Rai Play.