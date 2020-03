Nonostante le brutte notizie relative all'emergenza sanitaria, i concorrenti del Grande Fratello Vip non hanno abbassato i toni tanto che, nella diretta di ieri sera, Licia e Antonella hanno dato vita all'ennesimo scontro, dove non sono mancate parole grosse. In particolare la Nunez ha dato sfogo alla sua insofferenza verso Antonella esclamando: "Vergognati, sei riluttante", a cui l'ex stellina di Non è la Rai non ha potuto fare a meno di replicare. Al termine della serata, Alfonso Signorini ha comunicato i nomi dei Vip in nomination e tra loro vi è proprio la Elia, la quale si dovrà scontrare al televoto con Adriana Volpe e Fabio Testi.

Gf Vip dell'11 marzo: animi tesi tra Licia e Adriana

Mentre Antonella Elia sembra aver fatto pace con Fernanda Lessa, continuano invece gli attriti tra Licia, Antonella e Adriana. Quest'ultima è stata tirata in causa nella diretta di ieri, 11 marzo, per un fatto avvenuto in settimana e che ha indispettito particolarmente la Nunez. L'attrice si è sentita presa in giro da Adriana, Paola e Antonella, nel momento in cui le tre stavano facendo delle imitazioni riguardanti diverse persone della Casa del Gf Vip, compresa la stessa Licia.

Quest'ultima non avrebbe gradito lo scherzo, in quanto già sofferente in quei giorni, a causa di un ricordo doloroso legato alla perdita di un figlio, avvenuto dopo un medesimo racconto fatto dalla Volpe. Da qui la polemica con Adriana, che ha cercato di far capire alla sua compagna di avventura di non aver avuto nessuna intenzione di offenderla.

Gf Vip, reazione furiosa di Licia contro Antonella: 'Vergognati, sei riluttante'

Nella discussione tra Adriana e Lucia è intervenuta Antonella la quale, senza mezzi termini, ha esclamato "io penso che Licia abbia organizzato fin dall'inizio tutto a tavolino" per poi aggiungere "quale donna non ha perso un figlio?". Da qui la reazione furibonda di Licia, che è esplosa contro la sua coinquilina: "Vergognati, sei riluttante".

Parole al veleno, che hanno lasciato di stucco anche il conduttore e l'opinionista Pupo. Il cantante tra le altre cose, ha invitato entrambe a discutere con toni meno forti ma, da quello che è successo in seguito, le sue parole non hanno sortito nessun effetto.

Licia manda in nomination Antonella al Gf Vip: 'Sei una persona spregevole'

La lite avvenuta in diretta tv al Gf Vip, non è altro che il proseguimento di quella avvenuta la notte precedente tra la Elia e Licia, dove le due se ne sono dette di tutti i colori. Le due sembrano non riuscire a trovare un punto d'incontro tanto che, al momento delle nomination, la Nunez ha nominato proprio Antonella dicendole "perché sei un essere spregevole".

In tutta risposta la Elia ha ribattuto: "Io godo a sentirmelo dire da te2. Al termine delle votazioni Antonella, Adriana e Fabio sono risultati i tre Vip più votati, che dovranno affrontare il televoto di questa settimana. In attesa di scoprire chi sarà il prossimo concorrente che dovrà abbandonare la casa del Gf Vip, si ricorda che la prossima diretta tv sarà mercoledì 18 marzo, in prima serata su Canale 5.